Epic Games har netop valgt at fjerne Travis Scott-emoten fra spiluniverset Fortnite.

Det skriver flere udenlandske medier, heriblandt norske NRK.

Beslutningen er truffet i kølvandet på en række retssager mod den amerikanske rapper, da flere hævder, han var medskyldig i den tragiske hændelse, der udspillede sig på den amerikanske Astroworld-festival.

Her mistede otte personer livet, og over 300 pådrog sig skader, da en folkemængde kom ud af kontrol, mens Travis Scott stod på scenen under åbningskoncerten.

Hændelsen har efterfølgende ført til, at den amerikanske rapper er blevet kritiseret for at fortsætte koncerten, og det er muligvis også derfor, at spilgiganten har fjernet Travis Scoot-'emoten' i Fortnite-butikken.

Flere mistænker i hvert fald, at der er en sammenhæng mellem den pludselige deaktivering af emoten – som er en speciel dans i spillet – og koncerttragedien.

På Epic Games' Twitter-konto erkender de, at sektionen, hvor Travis Scott-emoten befandt sig, er blevet fjernet med vilje, men de skriver ikke den konkrete årsag hertil.

»Det er kendt, at 'Daily'-sektionen er blevet fjernet. Det er gjort med vilje, og sektionen vil vende tilbage næste gang, butikken opdateres,« skriver de.

Travis Scott er da heller ikke helt ukendt for spiluniverset Fortnite.

Den amerikanske verdensstjerne har nemlig tidligere afholdt en koncert i spillet, som blev set af over 12 millioner brugere, og han har desuden fået sin egen karakter.