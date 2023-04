Lyt til artiklen

Mindst 36 personer har mistet livet, efter et brønddæksel i et indisk tempel torsdag kollapsede.

Det skriver flere internationale medier. Heriblandt The Independent.

Tragedien skete i Beleshwar Mahadev Jhulelal-templet i byen Indore.

Ifølge lokale myndigheder var der mange pilgrimme samlet i templet for at fejre hindufestivalen Ram Navami.

»Vi har fundet 36 lig,« lyder det fra Pawan Kumar, som er medarbejder hos kommunen.

Blandt de døde var sekretæren for templets bestyrelse, mens lederen af templet er ved at komme sig over sine skader. Mindst 16 personer behandles på hospitalet.

Regeringen for delstaten, som Indore ligger i, har indsat 140 personer til at hjælpe med eftersøgning- og redningsoperationer. Heriblandt 75 militærpersonel.

Der er allerede iværksat en undersøgelse af ulykken, som skal redegøre for, hvordan det kunne gå så galt.

Det meldes, at op imod 30 mennesker stod på brønddækslet, da det bukkede under for presset. Det skal have været tildækket i mindst fire årtier, siden dengang templet blev bygget.

Ifølge et øjenvidne skulle mange af dødsofrene være kvinder og børn, men dette er der ikke meldt noget officielt ud om.