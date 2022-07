Lyt til artiklen

Ved højllys dag blev den 64-årige Ing-Marie Wiselgren af uforklarlige årsager pludselig stukket ihjel med en kniv.

Men helt uforklarligt var drabet måske alligevel ikke.

Drabet skete onsdag under den politiske festival Almedalsveckan i Visby i Sverige, som hvert år samler tusindvis af mennesker til politiske taler og arrangementer.

Heriblandt var den svenske psykiater og nationale koordinator for psykiatriske spørgsmål i Svergies Kommuner og Regioner, Ing-Marie Wieselgren.

Hun blev pludselig overfaldet af en ung, 33-årig mand med en kniv, og politiet meddelte onsdag aften, at hun var død af sine kvæstelser.

Gerningsmanden forsøgte at løbe fra stedet, men nåede aldrig så langt. For efter cirka 20 meter, blev han væltet til jorden og anholdt.

Først lød meldingen, at motivet muligvis kunne være politisk motiveret. For ifølge flere svenske medier, herunder Expressen og Aftonbladet, lød det nemlig, at gerningsmanden har tilknytning til den nynazistiske gruppe, Den Nordiske Modstandsbevægelse.

Desuden har han skrevet artikler til det nazistiske magasin Nordfront.

Men nu viser det sig, at motivet var et andet, og at der måske var en grund til, at det netop var Ing-Marie Wieselgren, der blev offer for episoden.

For ifølge statsadvokaten Petra Götell, var »han utilfreds med den psykiatriske behandling.« Det fortalte hun under et pressemøde torsdag ifølge Expressen.

Dermed er der altså intet der tyder på, at gerningsmandens handling kan sættes i forbindelse med hans tidligere involvering i NMR.

Politiet har vurderet, at der er tale om en isoleret hændelse og sikkerhedsplanerne for festivalen fortsætter som planlagt.