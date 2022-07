Lyt til artiklen

Ingen Facebook. Ingen Instagram

Det skrækscenario kan nu meget vel være rykket et skridt nærmere mod at blive til virkelighed for de europæiske brugere, og altså også i Danmark.

Sådan lyder det hos Politico, efter at irske myndigheder torsdag meddelte, at man vil blokere strømmen af brugerdata fra Europa til USA.

Ifølge mediet kan der allerede i løbet af sommeren således blive lukket ned for de populære sociale medier i Europa.

Afgørelsen fra irske Data Protection Commission er seneste omgang af den efterhånden årelange fejde mellem især EU og Meta, hvor man fra europæiske side løbende har udfordret den måde, hvorpå brugerdata bliver sendt fra Europa til USA.

Den irske beslutning om at skride til en blokering grunder sig i, at amerikansk lovgivning giver udstrakt mulighed for adgang til de data, som Meta sender til deres egne datacentre i USA om deres internationale brugere. Og det er en udløber af en afgørelse i sagen ved EU-domstolen i 2020.

EU og USA er dog i gang med forhandlinger om en ny rammeaftale, der skal gøre det muligt for eksempelvis Meta at overføre data fra Europa til USA på en måde, der tilfredsstiller de langt mere strikse europæiske myndigheder.

Ifølge Politico er der fremskridt, men mediet skriver videre, at en ny aftale ikke forventes at være færdig i år.

Afgørelsen fra Irland er dog et nyt bump på vejen, da den også sætter en stopper for den metode kaldet SCC, der siden 2020 har været løsningen for Meta og andre store selskaber, da EU sagde stop for den hidtidige metode.

Som det lød fra Meta i en udtalelse tidligere i år, hvis også SCC-metoden blev forbudt:

»Så vil vi sandsynligvis ikke være i stand til at tilbyde en række af vores mest fremtrædende produkter eller tjenester, herunder Facebook og Instagram, i Europa.«

Meta kan endnu nå at appellere afgørelsen i Irland, ligesom andre EU-lande har en frist på en måned til at komme med indsigelser mod den.