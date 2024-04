Man skulle tro, at den russiske udenrigsminister, Sergej Lavrov, havde rigeligt at se til med krigen mod Ukraine, men han går nu også ind i Irans angreb på Israel.

Det skriver Reuters.

»En yderligere eskalering af situationen i regionen og nye farlige provokationer, kan føre til en øget spænding,« advarer Lavrov.

Han havde søndag en telefonsamtale med sin iranske kollega Hossein Amirabdollahian.

Ruslands udenrigsminister, Sergej Lavrov, har ikke fordømt Irans angreb på Israel. Foto: Пресс-служба МИД РФ/SIPA/Ritzau Scanpix Vis mere Ruslands udenrigsminister, Sergej Lavrov, har ikke fordømt Irans angreb på Israel. Foto: Пресс-служба МИД РФ/SIPA/Ritzau Scanpix

Lavrov har ikke været ude at fordømme det iranske angreb, og det er kommet bag på, Simona Halperin, der er israelsk ambassadør i Rusland. Hun forventer fortsat, at der vil komme en form for fordømmelse fra russernes side.

Russerne har tidligere været med til at finansiere styret i Iran.

Natten til lørdag sendte Iran 170 droner, 30 krydsermissiler og 120 ballistiske missiler ind over Israel, men kun de færreste ramte.

Søndag aften gik bølgerne højt i FN, hvor Iran og Israel var oppe at toppes under et møde i Sikkerhedsrådet.

Her advarede den israelske FN-ambassadør, Gilad Erdan om, at situationen i Mellemøsten kan udvikle sig til en ny verdenskrig.