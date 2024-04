Siden 7. oktober har Israels øjne - og våben - været rettet mod Hamas.

Men efter Irans angreb mod Israel sent lørdag aften, har blikket skiftet retning. I hvert fald for en stund.

Det forklarer B.T.s mellemøstkorrespondent, Jotam Confino, der befinder sig i Israel:

»Angrebet pauser konflikten med Hamas. Nu er hovedfokusset på at få håndteret situationen i Iran,« siger han.

Jotam Confino befinder sig i Israel, hvor Iran angreb lørdag sent aften. Foto: Privat Vis mere Jotam Confino befinder sig i Israel, hvor Iran angreb lørdag sent aften. Foto: Privat

Sent lørdag aften oplyste Iran, at landets forsvar havde sendt droner og missiler mod Israel som gengæld for angrebet mod et iransk konsulat i Syrien 1. april, Iran mener Israel står bag.

Israels militær har siden meldt ud, at man afværgede 99 procent af angrebet, ligesom ingen menneskeliv gik tabt.

Nu er spørgsmålet hvordan - og hvornår - Israel vil svare igen.

At konflikten lige nu er rettet mod Iran, er Hamas imidlertid lykkelige for, siger Jotam Confino.

»Israel har trukket stort set alle tropper ud af Gaza. Hvis Hamas kan blive i Gaza uden at blive sønderbombet, så vinder de. Det har været Hamas' plan fra starten at trække hele regionen ind i en krig, så det ikke bare er mellem dem og Israel,« siger han og fortsætter:

»Det er til dels lykkedes med Hizbollah og Houthierne, men den helt store aktør var Iran. Det er så sket nu.«

Tidligere på måneden trak den israelske hær ifølge Reuters sig ud af Gaza.

Søndag aften skriver nyhedsbureauet dog, at Israel har indkaldt to reserver til 'snarlige operationer' i Gaza.

7. oktober sidste år angreb Hamas Israel, hvor 1.200 mennesker blev dræbt, mens omkring 250 blev taget som gidsler.

Siden er mindst 33.634 palæstinensere, herunder 21.000 kvinder og børn, blevet dræbt og 76.214 såret ifølge Gazas Sundhedsministerium, der er kontrolleret af Hamas, under Israels angreb mod Gaza.

Du kan følge med i B.T.s livedækning af konflikten og gårdagens angreb HER.