»Der er kun én vinder af mandagens demokratiske vælgermøde i Iowa. Og det er præsident Donald Trump. Det Demokratiske Parti har spændt ben for sig selv. Det er som en gave til Trump.«

Sådan nærmest råbte den amerikanske tv-vært Joe Scarborough tidligt tirsdag morgen, efter Iowas imødesete vælgermøde - kaldet 'caucus' - endte i rent kaos og uden vinder.

En app, der skulle have gjort alting hurtigere, nemmere og mere præcist, fik i stedet hele systemet til at bryde sammen. Og kun fordi, der også blev taget notater på godt gammeldags papir, vil valgkomiteen senere i dag være i stand til at udpege den endelige demokratiske vinder i Iowa.

»Hvis Demokraterne ikke er i stand til at afvikle et simpelt primærvalg, hvordan skal de så kunne styre landet? Der stikker noget under i Iowa.«

Hos Donald Trump Jr. og hans bror Eric Trump var smilene brede efer den demokratiske valg-fiasko. Foto: CARLO ALLEGRI

Sådan skrev Donald Trumps digitale kampagneleder, Brad Parscale, tirsdag morgen på sin hjemmeside. Og med denne indirekte beskyldning om valgfusk er præsidentens sejrsrunde startet.

Tirsdag aften vil den demokratiske valgfiasko i Iowa ifølge New York Times således også indgå i præsidentens årlige State of the Union-tale foran den amerikanske kongres.

Og smilene var brede hos præsidentens to sønner, Donald Trump jr. og Eric Trump, der begge var til stede i Des Moines, hvor de afholdte flere valgmøder på deres fars vegne.

»Nå, det gik jo fint med Demokraternes valg. De har virkelig tjek på det,« sagde Donald Trump jr. ifølge CNN sarkastisk foran et jublende hav af Trump-tilhængere.

Democratic presidential candidate Senator Bernie Sanders (I-VT) speaks at an election night rally in Des Moines, Iowa, U.S., February 3, 2020. REUTERS/Mike Segar Foto: MIKE SEGAR

Mens Iowas valgsteder nu desperat forsøger at samle trådene og redde den sidste lille stump af ære, er kandidaterne rykket videre til staten New Hampshire, hvor det første officielle 2020-primærvalg finder sted i begyndelsen af næste uge.

Primærvalgene skal afgøre, hvem af de demokratiske kandidater, der endelig skal stille op imod Donald Trump ved præsidentvalget 3. november.

Før kaoset for alvor startede, tegnede resultaterne i Iowa godt for både Bernie Sanders, Elizabeth Warren og Pete Buttigieg.

Men intet er afgjort, før alle resultater er talt op fra de over 1.600 stemmesteder.