Han har fået en invitation.

Men den amerikanske præsidentkandidat Donald Trump ønsker ikke at besøge Ukraine og landets præsident, Volodomyr Zelenskyj, under sin valgkamp.

Det skriver The Kyiv Independent.

Og ifølge nyhedsbureauet Reuters kalder Trump det for 'upassende' at besøge landet så længe, han ikke er amerikansk præsident.

Trump har takket nej til en invitation fra Ukraine. Foto: Megan Varner/AFP/Ritzau Scanpix

Præsidentkandidater er ellers tidligere taget på den slags rejser i forbindelse med en valgkamp.

Forleden inviterede Zelenskyj, via det tyske medie Bild, endnu en gang Trump til at komme til Ukraine.

Trump har tidligere hævdet, at han kunne stoppe krigen mod Rusland på 24 timer. Han har også bebudet, at han ikke vil garantere, at Ukraine får forsvarsbistand, hvis præsidentembedet tilfalder ham.

Trump mener heller ikke, at krigen overhovedet var brudt ud, hvis han havde været ved magten i USA.

Zelenskyj ville gerne have Trump til Ukraine, så han selv kunne se forholdene på nærmest hold. Om han så kommer som offentlig eller privat person, er underordnet.

Men det har han altså nu fået endegyldigt nej til.