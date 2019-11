Under onsdagens afhøring i forbindelse med den mulige rigsretssag imod Donald Trump, holdt præsidenten sig angiveligt langt væk fra samtlige sociale medier.

Men det samme kan ikke siges om andre kendisser.

Således fulgte både tv-værtinden Rosie O'Donnell og filmstjerner som Debra Messing og Minnie Driver samt Arnold Schwarzeneggers eks-kone Maria Shriver med.

Og deres twitter-reaktioner var ikke ligefrem på præsident Trumps side.

Rosie O'Donnell. Foto: GLENN PINKERTON - Reuters Vis mere Rosie O'Donnell. Foto: GLENN PINKERTON - Reuters

Onsdagens to vidner, George Kent og Bill Taylor. Foto: JONATHAN ERNST - Reuters Vis mere Onsdagens to vidner, George Kent og Bill Taylor. Foto: JONATHAN ERNST - Reuters

Således kalder Rosie O'Donnell et af onsdagens to vidner Bill Taylor en 'amerikansk patriot' og som hashtag skrev den tidligere tv-værtinde #FyrVoresPræsident.

På sin twitter-side skriver skuespillerinden Debra Messing, der er bedst kendt for sin hovedrolle i serien 'Will & Grace':

»Alt, vi hører i denne afhøring beviser, at vores præsident har brudt loven. Han skal fjernes fra posten.«

Maria Shriver, der var gift med Arnold Schwarzenegger og er del af Kennedy-familien, skriver ligeledes på twitter:

Maria Shriver. Foto: VALERIE MACON - AFP Vis mere Maria Shriver. Foto: VALERIE MACON - AFP

»Folk forsøger kun at forvrænge sandheden, når de ikke ønsker, at du kender sandheden. Fokuser på de fantastiske vidneudsagn.«

Efter onsdagens over seks timer lange afhøring, fastholde Donald Trump, at der var tale om en heksejagt uden hold i virkeligheden.

Men ikke alle amerikanere er enige. Og på twitter gav disse stjerner udtryk for deres mening:

Rob Reiner (instruktør): 'Det kan ikke siges tilstrækkeligt mange gange. Vores præsident her brudt loven. Først skal han fjernes. Og så kan vi altid se, om vi har noget demokrati tilbage.'

Debra Messing er kendt for sin hovedrolle i serien 'Will & Grace'. Foto: JEAN-BAPTISTE LACROIX - AFP Vis mere Debra Messing er kendt for sin hovedrolle i serien 'Will & Grace'. Foto: JEAN-BAPTISTE LACROIX - AFP

Chris Meloni (skuespiller, Law & Order): 'Vores præsident er en forræder'.

Martina Navratilova (tennisstjerne): 'Det lader til, at personen, der besidder nationens højeste embede, holdes til de laveste standarter.«

De offentlige høringer fortsætter fredag.