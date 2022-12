Lyt til artiklen

I en video ser man to personer i hvide dragter hive en mand op af sofaen, mens han kæmper desperat imod. Manden skulle angiveligt nægte at flytte i et af Kinas karantæneområder. I en anden video kan man se, hvordan en person protesterer mod landets nultolerance politik mod covid-19. Han bliver hurtigt anholdt.

Selvom store dele af verden har lagt bekymringen for covid-19 bag sig, så forholder det sig anderledes i Kina.

Landet har nul tolerance over for covid-19 og slår lige så hårdt ned mod de tiltagende protester mod det kinesiske styres hårdhændede metoder og politik.

Hver protest og hvert et opråb om at skrue ned for restriktionerne, som har stået på i næsten tre år, er blevet mødt med tavshed eller modstand fra regeringen.

Men til CNN har en embedsperson fra EU nu fortalt, at den kinesiske præsident, Xi Jinping, nu lufter muligheden for at løsne grebet om befolkningen.

Samtalen skulle være fundet sted under et besøg af formanden for Det Europæiske Råd, Charles Michel, i Beijing torsdag.

Xi Jinping har ifølge CNN her sagt, at demonstrationerne »hovedsageligt er studerende«, som er frustrerede.

Kinas præsident skulle i samme ombæring have antydet, at landets strenge regler for covid-19 kan slækkes, lyder det fra embedspersonen med kendskab til mødet.

»Xi sagde også, at Omicron er mindre dødelig end Delta, og det gør, at den kinesiske regering er mere åben over for at løfte restriktionerne for covid-19 mere.«

De nuværende protester er historiske i den forstand, at Kina ikke har haft demonstrationer i samme skala siden den på Den Himmelske Freds Plads i 1989.

I dag er det umådeligt svært for kineserne at deltage i demonstrationer og dele budskaber med hinanden, som indeholder modstand mod regeringen.

Kina bruger adskillige former for teknologi til at overvåge befolkningen og registrere og identificere dem, som deltager i protesterne.