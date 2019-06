Billedet af af et lesbisk par, som er blevet overfaldet og tæsket til blods, har trukket overskrifter i flere lande.

De to kvinder fortæller i et videointerview nu, hvad der skete, da de mødte en gruppe mænd i en natbus i London på vej hjem fra byen.

»De kom hen mod os og begyndte aggressivt at genere os. En af dem sad bagved og kastede mønter efter os,« fortæller 29-årige Chris, som ikke står frem med sit efternavn.

Sammen med sin kæreste, 28-årige Melanie Geymonat, forsøger hun at affeje mændenes tilnærmelser. Hun laver en joke for at deeskalere situationen, og hendes partner, Chris, spiller syg. Men intet hjælper.

Kort forinden havde de kysset hinanden uden at bemærke, at der sad nogen længere bag dem i bussen.

Nu kræver tre af mændene, at de kysser hinanden igen foran dem. Den fjerde fortsætter med at kaste mønter på dem.

»Det næste, jeg ser, er Chris, som står midt i bussen, mens de slår på hende,« fortæller Melanie Geymonat til BBC.

»Jeg går med det samme derhen og forsøger impulsivt at trække hende væk, da de også begynder at slå mig. Jeg blødte virkelig.«

Mændene stjæler deres mobil og taske, hvorefter de forsvinder ud af bussen. Tilbage sidder de to kvinder med blod i ansigtet og på tøjet.

I et interview, som du kan se øverst i artiklen, fortæller den 29-årige amerikaner Chris, at hun stadig er vred og bange.

Hun brækkede kæben, da hun nægtede at kysse sin partner, men overfaldet får hende ikke til at skjule sin seksualitet, forklarer hun.

»Jeg er ikke bange for at være synligt homoseksuel. Det bør man ikke være, da der er mange menneskers rettigheder og sikkerhed, som er i fare,« siger Chris.

I videoen sidder de to kvinder og taler sammen i en sofa. Begge har tydelige mærker og sår efter overfaldet.

»Volden sker ikke kun, fordi vi er kvinder, som dater hinanden, men også fordi vi er kvinder,« siger Melanie Geymonat.

Overfaldet skete i en natbus natten til torsdag den 30. maj og blev først offentlig kendt, da Melanie Geymonat beskrev episoden på Facebook i onsdags. Politiet har siden anholdt fire drenge i alderen 15-18 i forbindelse med overfaldet. Lørdag er endnu en dreng på 16 år anholdt.

I London er antallet af homofobiske hadforbrydelser ifølge BBC steget fra 1488 hændelser i 2014 til 2308 sidste år.