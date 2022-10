Lyt til artiklen

The Church of England har fundet 383 nye tilfælde af påstået misbrug.

Heraf omhandlede 181 af anklagerne seksuelle overgreb, mens der i 39 tilfælde var tale om følelsesmæssige overgreb, 33 sager om fysiske og 21 om økonomisk misbrug. Det skriver flere britiske medier, herunder Sky News.

Derudover kom ni anklager om misbrug i hjemmet frem, mens de resterende sager er uklassificeret.

Af sagerne var der 168, som involverede børn, 149 sårbare voksne - yderligere 27 passede i begge kategorier. Data viser 242 sager relateret til præster, 53 til kirkens embedsmænd og 41 til frivillige, hvis roller omfattede at engagere sig med børn.

Anklagerne er fundet af uafhængige anmeldere, der har gennemgået 75.000 af kirkens filer – heraf nogle, der kan dateres helt tilbage til 1940erne.

Ærkebiskoppen af ​​Canterbury, Justin Welby, og ærkebiskop af York, Stephen Cottrell, udtalte i kølvandet på nyheden i en fælles erklæring, at det var »med stor sorg og dyb skam, at vi igen og igen står ansigt til ansigt med fejlene i vores kirke«.

»Der er ingen mulige undskyldninger, ingen rationaliseringer for vores kirkes manglende evne til at dele Guds kærlighed og værdsætte hver eneste person. (...) Vi undskylder oprigtigt for vores fejl og ønsker at nå ud til dem, der stadig lider af den smerte og elendighed, de har udholdt.«

Et offer, hvis vidnesbyrd også er at finde i rapporten, sagde:

»Arrene på alle ofre vil forblive, og vores liv er blevet ændret permanent. Vores kirke skal derfor forblive permanent åben for at reagere på nye åbenbaringer og nye faser i ældre åbenbaringer.«