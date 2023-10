Europa har vendt Rusland og deres gas og olie ryggen, efter russerne valgte at invadere Ukraine.

Og det er noget, der går ud over Ruslands økonomi.

Maria Snegovaya, seniorforsker ved Center for Strategiske og Internationale Studier, mener, at Vladimir Putin har forregnet sig.

»Putin ser ud til at have skudt forbi målet, da han udelukkede Europa. Rusland har mistet en stor del af det europæiske marked, og Gazproms geopolitiske relevans ser ud til at falde,« siger hun til Bloomberg.

At Gazproms relevans er faldet, tør da også i den grad siges.

Selskabet var engang verdens tredjestørste målt på markedsværdi, men det er siden gået voldsomt nedad. I andet kvartal af 2023 var produktionen på det laveste niveau, som Gazprom nogensinde har oplevet.

Af samme grund er Rusland på udkig efter nye markeder, og sigtekornet er indstillet mod Kina. Russerne har da også længe været ivrige efter at bygge en ny stor rørledning til Kina.

Kineserne har dog knap så travlt.

»Kineserne har brug for mere gas fremover, men har god tid. Rusland har ikke så mange alternativer,« har energianalytiker i Nordea, Thina Saltvedt, tidligere fortalt til norske Børsen.

Analytiker ved SEB, Skandinaviska Enskilda Banken, Ole Hvalbye, peger også på, at Kina ikke vil begå samme fejl som Europa ved at gøre sig for afhængige af få energikilder.

Vladimir Putin og Xi Jinping, Kinas præsident, forventes at mødes i den kommende uge.