Myndighederne forsøger at begrænse adgangen til Machu Picchu i Peru i kampen for at bevare den unikke Inka-ruin.

Derfor blev der slået hårdt ned overfor en gruppe turister, som - bogstavelig talt - sked på reglerne.

Det skriver den peruvianske avis El Comercio.

Ikke nok med at seks personer fra Frankrig, Brasilien, Argentina og Chile var gået ind på ruinens område uden tilladelse og blev pågrebet et sted, hvor turister ikke må opholde sig.

De havde også efterladt afføring og lavet skader på den verdensberømte og meget skrøbelige Inka-ruin.

Det kan ende med at koste de seks turister dyrt. Meget dyrt.

Politiet fandt turisterne i et afspærret område af det såkaldte Soltempel. Efterforskningen viste, at der var brudt sten af templets vægge, lavet et hak i gulvet - og fundet afføring på gulvet.

Hvis turisterne kendes skyldige i at have ødelagt en vigtig del af Perus verdensarv, risikerer de mindst fire års fængsel.

Denne udsigt fotograferer næsten alle Machu Picchus besøgende. Foto: ENRIQUE CASTRO-MENDIVIL

Machu Picchu er den mest berømte ruin fra Inka-kulturen, der på sit højeste regerede over store dele af det vestlige Sydamerika.

De spanske erobrere ødelagde mange af Inkaernes byer, templer og forter, men fandt aldrig det afsides beliggende Machu Picchu, som derfor er mere velbevaret end de fleste andre Inka-ruiner.

Machu Picchu blev først genopdaget i 1911 og kom på Unesco's verdensarvsliste i 1983.

I dag er Machu Picchu en kæmpe turistattraktion, men stedet lider under sin egen popularitet. Antallet af besøgende nåede i 2017 op på 5.000 om dagen i højsæsonen - det dobbelte af, hvad Unesco anbefaler.