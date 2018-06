Et øjebliks legesyg ubetænksomhed endte helt galt for en amerikansk mor og hendes lille søn, da de skulle fylde et lille badebassin op med vand fra haveslangen.

Da moren, Dominique Woodger, for sjov sprøjtede vand på sønnen Nicholas, blev han slemt skoldet på 30 procent af kroppen.

Episoden fandt sted i 2016, men bliver nu brugt i en kampagne for at få amerikanerne til at tænke sig om, før de leger med vand fra haveslangen, skriver Mirror. For vandet i slangen kan blive frygteligt varmt, hvis det ligger i den bagende sol.

Det var præcis det, der skete for familien Woodger, der bor i Phoenix, Arizona.

»Det er forfærdeligt, det er det virkelig. (Huden) faldt af. Han havde vabler på hele højre side. Jeg troede, han græd, fordi han var sur, for han hader at få sprøjtet vand i ansigtet. Jeg vidste ikke, at det brændte ham«, sagde Dominique Woodger til pressen i 2016.

Nu advarer hun og blandt andre brandvæsenet i Las Vegas mod at vende haveslangen mod mennesker og dyr, når man tænder den.

Brandvæsenet anbefaler, at man tænder slangen og venter et par minutter, før man sprøjter vand på sig selv eller andre - på den måde når det varme vand at forlade slangen.

Ifølge Mirror kan vandet i haveslangee blive op mod 70 grader varmt, hvis det ligger i solen ved en temperatur på 37 grader.

På trods af, at vi har haft rekord-godt vejr i Danmark i foråret og forsommeren, har vi endnu ikke været oppe på de temperaturer, og kommerer det sjældent i Danmark. Men også ved temperaturer lige over 30 grader skal man tage sig i agt, skriver Mirror.