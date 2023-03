Lyt til artiklen

»Min familie og jeg er knuste over den tragedie, der fandt sted på The Covenant School i Nashville i morges lokaltid. Vi sender vores tanker og bønner til de berørte familier.«

Hvad der skulle være et forsøg på at vise sympati for ofrene for skoleskyderiet i Nashville, hvor tre børn og tre voksne blev dræbt, endte med at give et ordentlig bagslag for den amerikanske politiker, Andy Ogles.

Republikanerne, der også er medlem af Kongressen og repræsenter Nashville-område, fik hurtigt mange rap over nallerne efter sin besked på Twitter.

'Dette svar er stødende i betragtning af dit julefamiliebillede,' skrev en i kommentarfeltet til besked

'Start med at undskylde for dette,' skrev en anden bruger, der også henviste til Ogles-familiens julekort fra 2021.

Her ses Andy Ogles med sin hustru og deres tre børn. Hvor alle på billedet – bortset fra det yngste barn – holder et automatvåben i hånden. Et våben, som man nemt kan få adgang til i USA.

Foto: Facebook Vis mere Foto: Facebook

Og med julekortet hørte en besked med, som ligeledes har skabt debat.

»Selve atmosfæren omkring ​​skydevåben begrænser ond indblanding hvor som helst – de fortjener en æresplads blandt alt det gode,« med henvisning til et citat fra den første amerikanske præsident George Washington.

Skoleskyderiet fandt sted på Covenant School. En kristen privatskole, hvor børn kan gå op til sjette klasse. Efter at have modtaget et alarmopkald om skyderiet, ankom politiet til skolen. Personen, der skød, blev kort tid derefter dræbt af politiet.

Gerningskvinden var en 28-årig kvinde fra Nashville ved navn Audrey Hale, oplyser politiet. Hun bar mindst to rifler og en pistol.

Alle de dræbt børn var ni år gammel.

Hvorfor hun angreb skolen er stadig uvist.

Nashville-skyderiet har fået den amerikanske præsident til at kræve, at Kongressen handler med det samme.

Den amerikanske præsident opfordrede Kongressen til hurtigt at vedtage et forbud mod de automatvåben, der oftest bliver brugt, og sagde, at »vi skal gøre mere for at beskytte vores skoler.«

»Det er på tide, at vi begynder at gøre nogle flere fremskridt,« tilføjede han.