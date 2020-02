Mine allierede har været nogle "krigere", siger præsident Trump i en tale efter afsluttet rigsretssag.

Efter at være blevet frifundet i en rigsretssag takkede USA's præsident, Donald Trump, torsdag sine politiske og juridiske allierede i en længere tale fra Det Hvide Hus.

En efter en blev republikanske senatorer og Trumps juridiske hold hyldet med stående ovationer og rosende ord fra præsidenten.

Præsidenten startede sin tale med tordne mod, hvad han karakteriserer som én lang uretfærdig heksejagt fra han blev valgt i 2016, indtil Senatet onsdag afsluttede en rigsretssag mod ham.

- Nogle her har været nogle fantastiske krigere, lød det fra Trump om sine juridiske rådgivere.

- Det her var en politisk ting. Hver gang nogen har sagt, lad os trække dem i retten, har jeg sagt: det kan vi ikke. Det er politisk.

Derefter blev en række republikanske senatorer en efter en hyldet af præsidenten, der startede med at hylde flertalslederen i Senatet, Mitch McConnell.

- Du har gjort et fantastisk stykke arbejde, sagde Trump, hvorefter McConnell blev hyldet med stående ovationer.

Efter at have takket sine allierede havde Donald Trump også et par ord til overs for sine politiske modstandere, Demokraterne.

Særligt nævnte præsidenten formanden for Repræsentanternes Hus, Nancy Pelosi, og formanden for kammerets efterretningsudvalg, Adam Schiff, som han begge kaldte "ondartede".

For at erklære sine sejre havde Donald Trump taget en udgave af avisen Washington Post med.

- Jeg har gjort ting, der var forkert. Ikke med vilje. Men det her er slutresultatet, sagde Trump og hev avisen med overskriften: "Frifundet" og et billede af Trump frem.

- Det er den eneste gode overskrift, jeg har fået i Washington Post, jokede præsidenten.

Rigsretssagen har været historisk i den forstand, at det kun er sket to gange før, at Senatet har skulle tage stilling til, om en præsident var skyldig i de anklager, som Repræsentanternes Hus havde rejst.

Lige som de to foregående tilfælde, Andrew Johnson og Bill Clinton, blev Donald Trump frifundet.

/ritzau/