Hvad var der sket med Ri Sol-ju, og hvor var hun henne? Var hun syg? Plejede hun syge familiemedlemmer? Eller skjulte hun en graviditet?

Rygterne og spekulationerne var mange omkring Ri Sol-ju, hustru til Nordkoreas leder Kim Jong-un.

Ifølge nordkoreanske medier har hun ikke vist sig offentligt i mere end et år. Indtil nu. Tirsdag viste hun sig angiveligt offentligt for første gang siden januar sidste år. Det skriver BBC.

Ri Sol-ju og Kim Jong-un dukkede sammen op ved koncert, der markerede Jong-uns far og Nordkoreas tidligere leder, Kim Jong-il.

Kim Jong-un og hans hustru Ri Sol-ju. Foto: STR

Bedømt ud fra billederne synes der heller ikke at være noget i vejen med Ri Sol-ju. Sammen sidder hun med sin mand og griner ved koncerten.

Og dermed sætter den offentlige optræden en stopper for spekulationerne og rygterne. I hvert fald for nu. Hun har før været væk fra offentlighedens søgelys, hvilket dog ikke overrasker Asien-eksperten Stein Tønnesson fra Institut for Fredsforskning.

»Hun er ikke nogen særligt interessant person. Hun er kone til Kim Jong-un, men hun er en traditionel kone, som fungerer i rollen som diskret, pæn kone til en statsleder.«

»Hun har været væk længe før også, og når der så er tilpas mange spekulationer i international presse, kommer hun nok til at dukke op igen til en eller anden begivenhed for at fjerne spekulationerne,« forklarer han til norske Dagbladet.

Ri Sol-ju har vist sig for første gang siden januar 2020. Foto: KCNA

Nordkorea er ikke selv kommet med meldinger om, hvorfor Ri Sol-ju har været 'forsvundet'.

I Sydkorea har myndigheder ifølge BBC udtalt, at hun har trukket sig for en stund grundet bekymringer vedrørende covid-19.

Det til trods for, at Nordkorea har nul registrerede covid-19-tilfælde. Noget, eksperter dog har kaldt usandsynligt.

Ri Sol-ju og Kim Jong-un har været gift siden 2009, men derudover er det meget lidt, offentligheden ved om parret. Det gælder også for parrets børn.

De menes at have mindst ét barn, men det forlyder, at de kan have tre.