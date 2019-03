Efter at adskillige lande har givet ulykkesramt flytype flyveforbud, anbefaler Boeing selv at holde det nede.

Fly af typen Boeing MAX 8 og MAX 9-fly bør holdes på jorden, lyder det onsdag fra producenten selv.

Boeing har dog stadig fuld tiltro til flyenes sikkerhed, oplyser selskabet på sin hjemmeside.

- Vi støtter dette proaktive skridt ud fra en overflod af forsigtighed. Sikkerhed er en kerneværdi for Boeing, og det har det været, så længe vi har bygget fly, siger Dennis Muilenburg, administrerende direktør for Boeing, i en meddelelse på selskabets hjemmeside.

Udmeldingen fra Boeing kommer, få timer efter at USA's luftfartsmyndigheder meldte ud, at de nu sammen med blandt andet EU udstedte et flyveforbud for Boeings MAX 8 og MAX 9-fly.

Flyveforbuddet skyldes, at to fly af typen Boeing MAX 8 er styrtet inden for knap et halvt år. Senest søndag i Etiopien, hvor alle om bord mistede livet.

Onsdag aften oplyser de amerikanske luftfartsmyndigheder, FAA, at "muligheden for samme årsag til ulykken med de to fly skal forstås bedre", skriver Reuters.

Nogle eksperter har udtrykt mistanke om, at der kan være software på de nye fly, som piloterne i de to flystyrt ikke har kunnet slå fra. Kombineret med forkert data fra en defekt sensor kan dette have bragt flyene ned.

Årsagerne til de to uheld er dog ikke endeligt klarlagt.

/ritzau/