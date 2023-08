Først forsvandt han sporløst. Nu er han blevet fyret.

Sergej Surovikin – bedre kendt som General Armageddon – har fået sparket af Putin.

Den før så frygtede general, som fik det lidt flatterende øgenavn på grund af sin brutalitet i Syrien, er blevet erstattet på posten som øverste leder for de russiske luftstyrker.

Det statslige, russiske nyhedsbureau RIA skriver ifølge Reuters, at general Viktor Afzalov er udnævnt som midlertidig leder i stedet for.

Sergej Surovikin fotograferet med præsident Putin tilbage i december 2022, hvor generalen blev hædret med en udmærkelse. Nu er luften mellem de to tilsyneladende iskold. (Arkivfoto) Foto: Mikhael Klimentyev/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Sergej Surovikin fotograferet med præsident Putin tilbage i december 2022, hvor generalen blev hædret med en udmærkelse. Nu er luften mellem de to tilsyneladende iskold. (Arkivfoto) Foto: Mikhael Klimentyev/EPA/Ritzau Scanpix

»Eks-chef for de russiske luft- og rumstyrker, Sergej Surovikin, er nu blevet fritaget fra sin post, mens generaloberst Viktor Afzalov, chef for hovedstaben i luftvåbnet, midlertidigt fungerer som øverstbefalende for luftvåbnet,« siger en unavngiven kilde til RIA.

Siden den lørdag i juni, hvor Wagner-soldaterne pludselig vendte sig mod Putin og begyndte at marchere mod den russiske hovedstad, er Sergej Surovikin er blevet set offentligt.

Viktor Afzalov, the Chief of Staff of the Russian Aerospace Forces, will replace Sergey Surovikin as the Commander of the Russian Aerospace Forces.



Not much is known about Afzalov - he has served his entire career in air defense and lacks combat experience, unlike Surovikin. pic.twitter.com/BsHvlnNd5g — 301 Military (@301military) August 23, 2023

Det var 24. juni, og en videooptagelse viste, hvordan generalen bad Jevgenij Prigozjin om at stoppe oprøret.

Kort efter forsvandt generalen som dug for solen, og det gav liv til spekulationerne om, at chefen for de russiske luftstyrker var blevet arresteret på grund af sit tætte tilhørsforhold til Wagner-chefen.

Rygter mente at vide, at Surovikin havde haft kendskab til – og endog støttet – Prigozjins oprør.

I forrige uge forlød det ifølge mediet Politico, at generalen var blevet sat i husarrest.