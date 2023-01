Lyt til artiklen

Anne-Elisabeth Hagen har været forsvundet i mere end fire år.

Siden en dag i oktober 2018, da hendes mand, milliardæren Tom Hagen, kom hjem til et tomt hus, har hun været savnet.

I tre år har Tom Hagen selv været mistænkt for at have slået sin kone ihjel. Han nægter sig skyldig.

Nu er der nye oplysninger i sagen, oplyser Dagbladet.

Anne-Elisabeth Falkevik Hagen har været savnet i mere end fire år. Nu er der måske nye oplysninger i sagen. Foto: Handout Vis mere Anne-Elisabeth Falkevik Hagen har været savnet i mere end fire år. Nu er der måske nye oplysninger i sagen. Foto: Handout

For godt og vel en måned siden blev en tyrkisk mand nemlig fløjet til Norge for at blive afhørt af det norske kriminalpoliti.

Det skete efter, at han påstod at være i besiddelse af detaljer om, hvad der er sket med Anne-Elisabeth Hagen.

Manden hedder Feyyaz Öztürk, og er forhenværende tyrkisk agent, fortæller han.

Efter de timelange afgøringer har han valgt at tale med norske Dagbladet for at fortælle, hvad han ved.

Feyyaz Öztürk lever et liv på flugt, men valgte alligevel at komme til Norge for at fortælle, hvad han vidste. Vis mere Feyyaz Öztürk lever et liv på flugt, men valgte alligevel at komme til Norge for at fortælle, hvad han vidste.

»Betalingen for at kidnappe hende skulle være 100.000 euro,« fortæller han til Dagbladet.

Han kommer i interviewet med Dagbladet også ind på selve bortførelsen, navne på de involverede og beskrivelser af personerne, men Dagbladet har valgt ikke at viderebringe oplysningerne, da det ikke har været muligt at faktatjekke dem.

Årsagen til at den forhenværende agent ønsker at stå frem handler udelukkende om, at han ønsker retfærdighed.

»Jeg forsikrer dig om, at jeg ikke har noget at vinde ved at fortælle det til medierne eller politiet. Jeg gør det hverken for at få opholdstilladelse eller for at komme af med nogen, der efterlyser mig. Alt, jeg ønsker er, at kvindens skæbne kommer frem,« fortæller Feyyaz Öztürk til Dagbladet.

Advokat Simon Stende hos advokatfirmaet Lærum, Lier, Stende & Berven har bistået den tyrkiske mand i forbindelse med afhøringerne.

Ifølge advokaten blev han hvervet til efterretningstjenesten i Tyrkiet i 1990erne. Her har han blandt andet arbejdet med det amerikanske og italienske politi i forbindelse med infiltreringer af kriminelle kredse.

Han skulle dog på et tidspunkt have været i konflikt med de tyrkiske myndigheder, hvorefter samarbejdet ophørte og han blev internationalt efterlyst og fik tre domme in absentia.

Af den grund tog det noget tid for de norske myndigheder at få lov til at afhøre den tyrkiske eks-agent.

»Bekendtgørelsen blev trukket tilbage efter knap to uger, og så kunne afhøringerne begynde hos kriminalpolitiet,« oplyser advokat Simon Stende.