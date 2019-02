For fire år siden forlod den kun 15-årige tyske kvinde Leonora sit hjemland for at rejse til Syrien og tilslutte sig terrorbevægelsen Islamisk Stat.

Nu har hun fortrudt, siger hun ifølge nyhedsbureauet AFP, der har mødt hende i den syriske by Baghouz.

»Jeg var en lille smule naiv,« siger hun ifølge nyhedsbureauet, der har mødt hende på et screeningscenter, hvor de amerikansk støttede styrker SDF screener mennesker på flugt, for at finde støtter til Islamisk Stat.

Mere end 36.000 mennesker er flygtet, siden SDF i december sidste år fik overtaget mod Islamisk Stat. Ifølge de syriske menneskerettighedsorganisationer er 3.200 blevet tilbageholdt som formodede jihadister.

De tyske kvinder den 34-årige Sabina og Leonora på 19 er på flugt. For fire år siden tilsluttede de sig Islamisk Stat, nu vil de gerne hjem igen. Foto: DELIL SOULEIMAN Vis mere De tyske kvinder den 34-årige Sabina og Leonora på 19 er på flugt. For fire år siden tilsluttede de sig Islamisk Stat, nu vil de gerne hjem igen. Foto: DELIL SOULEIMAN

Blandt andre er den 28-årige tysker Martin Lemke blevet tilbageholdt, siger hans hustruer Leonora og den 34-årige Sabina. De er på flugt med deres børn, hvoraf den yngste angiveligt kun er få uger gammel.

For fire år siden forlod den yngste af hustruerne, Leonora, Tyskland kun få måneder efter, at hun var konverteret til islam. Tre dage efter ankomsten til Syrien, blev hun gift med den tyske jihadist Martin Lemke og blev den tredje af hans koner. Siden har hun boet i byen Raqqa, som Islamisk Stat udråbte til sin hovedstad.

Om sit liv i byen fortæller hun:

»Jeg var bare derhjemme, lavede mad, vaskede op - sådan nogle ting.«

Men efter fire år under et nu næsten udryddet IS-kalifat, vil hun nu hjem.

»Jeg vil gerne hjem til Tyskland og til min familie. Jeg ønsker at få mit gamle liv tilbage. Nu ved jeg, at det var en stor, stor fejl,« siger hun.

De hundredvis af udenlandske jihadister, som de syriske styrker har taget til fange, vil SDF gerne sende tilbage til deres oprindelseslande.

Fra de tyske myndigheder er det endnu ikke officielt bekræftet, at Martin Lemke er taget til fange, eller hvad der fremover skal ske med ham, skriver den tyske avis Die Welt.