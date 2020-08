Siden 2015 har britiske myndigheder frygtet, at den dengang 35-årige Ricardas Puisys var blevet myrdet.

Men nu er manden, der kommer fra Litauen, fundet i live nær byen Wisbech i Cambridgeshire.

Det oplyser britisk politi ifølge Sky News.

Ricardas Puisys forsvandt som dug fra solen tilbage i september 2015, og da flere ugers efterforskning ikke kastede noget af sig, frygtede man til sidst, at han var blevet myrdet.

I slutningen af juni i år modtog politiet imidlertid oplysninger om, at Ricardas Puisys var set i live i byen Wisbech.

»Efter en søgning i et skovklædt område i Harecroft Road, blev Ricardas fundet levende, efter han bevidst havde skjult sig og ikke talt med nogen i noget tid,« siger Rob Hall fra politiet i Bedfordshire, Cambridgeshire og Hertfordshire.

Af den grund mistænker politiet også, at Ricardas Puisys kan have været udsat for afpresning eller anden kriminalitet, og at det er baggrunden for, at Ricardas Puisys gik under jorden.

»Han er i sikkerhed, og vi arbejder meget tæt sammen med ham for at sikre, at han forbliver i sikkerhed, men også for at sikre, at han får den støtte, han har brug for, efter han levet under ekstremt vanskelige forhold de sidste fem eller flere år,« siger Rob Hall videre til Sky News.