Der skulle ikke gå mange dage, før en række topchefer havde tjent mere, end en borger med fuldtidsarbejde gør på et helt år.

Mere præcist gik der kun fire dage for topcheferne i de 100 børsnoterede virksomheder på London Stock Exchange med den største markedsværdi, før de havde slået rekorden igen.

Det skriver Finans.

4. januar klokken 13.00 i London havde de 100 topchefer nemlig allerede tjent en årsløn for en almindelig medarbejder. Og det er altså en time tidligere sammenlignet med 2023.

Den såkaldte medianløn for en topchef i selskaberne er 109 gange højere end medianlønnen for en britisk borger, skriver mediet, ud fra en analyse foretaget af den uafhængige tænketank High Pay Centre.

Medianlønnen for en topchef i de omtalte selskaber er omtrent 33 millioner kroner eksklusiv pension.

Det betyder, at halvdelen af de analyserede topchefer har en mindre løn, mens den anden halvdel har en løn på 33 millioner kroner eller mere.

»Lobbyister i den finansielle sektor brugte meget af 2023 på at argumentere for, at de bedst lønnede i Storbritannien ikke bliver betalt nok, og at vi er for bekymrede for skellet mellem de superrige og alle andre,« siger chef i High Pay Centre, Luke Hildyard.

Analysen viser endvidere, at topchefers løn er steget med 9,5 procent siden marts 2023, hvor den almindelige medarbejders løn sammenlignet er steget med 6 procent.