Australien har indtil videre haft succes med at holde coronavirusset nede, hvor 93 coronapatienter er døde.

Australien overvejer at løsne restriktioner, der begrænser australieres frie bevægelighed i forsøg på at inddæmme coronavirusset.

En lempelse af restriktionerne kan ske fra næste fredag, da væksten af nye smittetilfælde er forsvindende lille.

Det siger Australiens premierminister, Scott Morrison, på et pressemøde fredag eftermiddag lokal tid.

Australien har indtil videre haft succes med at holde coronavirusset nede.

Således har landet rapporteret omkring 6700 smittetilfælde og 93 dødsfald, hvilket er markant under de registrerede antal i USA, Storbritannien og Sydeuropa.

Væksten i nye smittetilfælde er aftaget til mindre end 0,5 procent om dagen sammenlignet med en daglig stigning på 25 procent for en måned siden.

Økonomien er dog blevet hårdt ramt på grund af strenge restriktioner, der har lukket restauranter, barer og sportsbegivenheder.

Restriktionerne svinger fra delstat til delstat. Den mest folkerige delstat, New South Wales, hvor storbyen Sydney ligger, har været hårdest ramt af udbruddet.

Her er der restriktioner på forsamlinger på mere end fire personer fra fredag. Tidligere lød forbuddet på maksimalt to personer.

Western Australia tillader indendørs og udendørs sammenkomster på op til ti personer, mens Queensland har åbnet sine nationalparker.

I Australien er en af strategierne for at holde smittespredningen nede at spore tilfælde af coronavirus. Det sker gennem en ny app på telefonen, der blev lanceret af regeringen søndag.

Ifølge premierministeren har 3,5 millioner australiere downloadet appen. På bare fem timer, efter at den blev indført, havde en million downloadet den.

Appen "CovidSafe" skal give brugerne oplysninger om, hvorvidt de har befundet sig i nærheden af en person, der har været smittet.

/ritzau/Reuters