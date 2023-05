Siden Rusland invaderede Ukraine, har store dele af verden vendt russerne ryggen. Og det begynder at kunne mærkes på pengepungen.

Tidligere har Rusland været storleverandør af gas til Europa, men eksporten er faldet voldsomt.

Derudover er den russiske olieeksport også påvirket, da prisen på olie er faldet. Alt i alt får det Ruslands energiindtægter til at falde, skriver Financial Times.

Ifølge Financial Times har den russiske finansminister, Anton Siluanov, erkendt, at det går den gale vej på grund af Vestens sanktioner.

»Ruslands ikke-energiindtægter er på vej til vækst som planlagt, med potentiale for et lille overskud. Men der er et problem med energiindtægterne,« siger han.

Norske Børsen skriver, at Rusland havde et budgetunderskud på 43,8 milliarder dollar i de første fire måneder af 2023, når man kigger på energiindtægterne.

I de første fire måneder af 2022 havde landet er overskud på 15 milliarder dollar.

Ruslands præsident, Vladimir Putin, er uenig med sin egen minister og mener, at situationen er stabil.

»De faldende indtægter skyldes frivillige nedskæringer,« siger han.

I februar skrev Dansk Industri, at rørført gasimport fra Rusland til EU er faldet med 75 procent i forhold til de første syv uger af 2022.

»Det store fald i import af russisk gas til EU skal ses i lyset af, at der kun kommer gas fra to ud af de fire store rørledninger fra Rusland til EU, (...) men der leveres fortsat begrænsede mængder gas til EU gennem Turkstream og transitledningerne i Ukraine,« skrev Dansk Industri i en analyse.

Selvom prisen på russisk olie er faldende, har de dog ikke problemer med at sælge det, skriver Børsen.

I april solgte de 8,3 millioner tønder råolie hver dag – sidste år solgte de i gennemsnit 7,7 millioner tønder råolie hver dag.