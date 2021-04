Området omkring Capitol Hill i Washington D.C. er nærmest hermetisk afspærret efter stormløbet på Kongressen 6. januar.

Alligevel blev to betjente ramt i et angreb i sidste uge. Den ene mistede livet. Og det kan få store konsekvenser for politistyrken, der beskytter politikerne i USAs hovedstad.

Det skriver det amerikanske medie NBC News.

Her har man talt med formanden for den fagforening, der står bag Capitol Police, og han frygter masseudvandringer blandt betjentene.

»Vi kæmper med at få opfyldt de allerede eksisterende arbejdsopgaver. Og det sker, selvom betjentene arbejder enorme mængder overtid,« siger formanden Gus Papathanasiou til mediet.

»Over de kommende tre-fem år har vi 500 betjente, som har mulighed for at gå på pension. Mange af dem kunne gå på pension i morgen. Jeg har desuden talt med mange yngre betjente, som privat fortæller mig, at de ser sig om efter arbejde hos andre politikredse eller andre agenturer,« uddyber Papathanasiou.

Specielt det seneste angreb, hvor betjenten William Evans blev dræbt, har fået mange blandt politiet på Capitol Hill til at 'vakle' i deres tro på arbejdet.

William Evans mistede livet 2. april, da en bil påkørte en sikkerhedsbarriere ved Kongressen. Her stod Evans og en kollega, Kenny Shaver. Efter bilen ramte barrieren, angreb føreren de to betjente med en kniv, inden han blev skudt af tililende politi.

Her ses stedet, hvor de to betjente blev angrebet ved Kongressen i Washington D.C. 2. april. Foto: ERIN SCOTT

Kenny Shaver blev såret i angrebet, der betød, at Kongressen og de omkringliggende bygninger blev lukket ned.

Det nye angreb på Kongres-området fandt sted bare tre måneder efter stormløbet på Capitol Hill i starten af januar.

Her mistede i alt fem personer livet. En af dem var en Capitol Police-betjent.

Siden har nok et medlem af politistyrken, der beskytter området omkring Kongressen, mistet livet, da betjenten tog sit eget liv.

Samtidig blev stribevis af betjente fra Capitol Police såret i større eller mindre grad under stormløbet.

Og nu har Gus Papathanasiou og mange af kollegerne fået nok.

»Vi har mistet to betjente i tjeneste i år. En anden har taget sit eget liv. Og vi har 80 betjente, som blev alvorligt såret under stormløbet. Nogle af dem kommer måske aldrig tilbage på arbejde,« siger Papathanasiou.

I dagene efter stormløbet 6. januar blev Capitol Hill lukket ned med store mængder hegn.

Samtidig blev mængden af politi og militær i Washington D. C.s gader væsentligt opgraderet.

I en efterfølgende rapport om stormløbet er det blevet anbefalet, at Capitol Police får tilført yderligere 800 betjente, samtidig med at alle vakante stillinger skal besættes, så man kan få fordelt arbejdsbyrden.