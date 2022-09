Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Resultaterne af den ukrainske strategi er allerede ved at tegne sig.

»Vi ser, at russerne er begyndt at vise svaghedstegn. Det er synligt, at det er ved at få en effekt, at de ikke har så meget ammunition eller brændstof til rådighed, som de skal have,« vurderer Anders Puck Nielsen.

Det er lige over en uge siden, at Ukraines hær indledte den lovede modoffensiv i den sydlige del af Ukraine ved Kherson, og militæranalytikeren ved Forsvarsakademiet giver her sin status af, hvordan det er gået.

Han mener, at man allerede kan se, hvordan de seneste mange ugers forarbejde med målrettede bombninger af russernes forsyningslinjer har været med til at mørne og delvis isolere den russiske hær i området.

Russiske tropper i Kherson, der var en af de første større byer, som Rusland besatte efter invasionens begyndelse. Foto: ALEXANDER ERMOCHENKO Vis mere Russiske tropper i Kherson, der var en af de første større byer, som Rusland besatte efter invasionens begyndelse. Foto: ALEXANDER ERMOCHENKO

Det er også noget, som den amerikanske tænketank Institute for the Study of War (ISW) har noteret sig i sin seneste opdatering:

»Den ukrainske modoffensiv forringer mærkbart russisk logistik og administrative kapaciteter i det besatte sydlige Ukraine,« som det lyder.

Det anføres videre, at det er sket »gennem præcisionsangreb på mandskabs- og udstyrskoncentrationer, kommandocentre og logistikknudepunkter«.

Ifølge Anders Puck Nielsen betyder det, at de ukrainske soldater sidder med en trumf, der kun bliver større og større.

Tid.

»Den russiske forsyningssituation bliver værre og værre. Og så længe ukrainerne kan sørge for, at russerne har et større forbrug, end de har mulighed for at få nyt materiel ind, bliver russerne svagere og svagere,« siger militæranalytikeren, der mener, at den ukrainske generalstab sandsynligvis er tilfreds med den foreløbige udvikling.

For omvendt har Ukraine overhovedet ingen problemer med at få forsyninger frem til deres tropper.

»Det har derfor ikke været en offensiv, hvor ukrainerne stormer hen over stepperne, for de er meget opmærksomme på, at de ikke selv ønsker at få enormt store tab på det her. Så hellere udnytte det faktum, at tiden arbejder for dem.«

Russiske soldater bevogter et ukrainsk kraftværk ved Kherson, som er blevet erobret. Foto: Uncredited Vis mere Russiske soldater bevogter et ukrainsk kraftværk ved Kherson, som er blevet erobret. Foto: Uncredited

Det er også set i det lys, at den ukrainske hær angriber Kherson-regionen fra tre-fire fronter på en gang. For at tvinge russerne, der i længere tid har oprustet kraftigt i området, til konstant at skulle være i aktion over det hele.

Mener Anders Puck Nielsen og tilføjer, at den russiske indsats endnu ikke ligefrem er kollapset ved Kherson.

Han har dog noteret sig en overraskende sideeffekt af indsatsen i Sydukraine. For mod øst i Donbas-regionen har ukrainerne også netop gjort flere landvindinger ved Kramatorsk og Slavjansk.

»Jeg ser det ikke som en decideret modoffensiv, men mere som en opportunistisk udnyttelse af nogle muligheder, der er opstået. Og i hvert fald viser russerne også der nogle svaghedstegn,« siger Anders Puck Nielsen og konkluderer:

»Russerne har altså taget mange soldater væk fra Donbas for at sende dem ned til Kherson. Nu er udfordringen så for russerne, at det ikke ser ud til at række i Kherson, mens det også begynder at gå baglæns i Donbas. Det er en interessant udvikling.«