Nattens præsidentdebat mellem Joe Biden og Donald Trump er blevet kaldt 'pinlig' og en 'skændsel' af eksperter.

Og nu kommer det til at få en konsekvenser.

Det slår den amerikanske kommission, som står bag de præsidentielle debatter i USA, fast.

Den vigtige debat blev nemlig en uskøn affære, hvor de to præsidentkandidater igen og igen afbrød hinanden og moderatoren Chris Wallace, som siden har mødt voldsom kritik for sin rolle. Eller mangel på samme.

Debate moderator and Fox News anchor Chris Wallace directs the first 2020 presidential campaign debate between U.S. President Donald Trump and Democratic presidential nominee Joe Biden held on the campus of the Cleveland Clinic at Case Western Reserve University in Cleveland, Ohio, U.S., September 29, 2020. Olivier Douliery/Pool via REUTERS Foto: POOL Vis mere Debate moderator and Fox News anchor Chris Wallace directs the first 2020 presidential campaign debate between U.S. President Donald Trump and Democratic presidential nominee Joe Biden held on the campus of the Cleveland Clinic at Case Western Reserve University in Cleveland, Ohio, U.S., September 29, 2020. Olivier Douliery/Pool via REUTERS Foto: POOL

Donald Trump har siden mødt voldsom kritik fra nær og fjern for at afbryde både Joe Biden og Chris Wallace.

Ofte blev både Wallace og Biden dybt frustrerede over de mange afbrydelser.

Joe Biden reagerede flere gange voldsomt. Blandt andet ved at kalde Trump for et 'fjols', selv om Biden, som debatten skred frem, selv begyndte at afbryde sin modstander.

Siden har eksperter været ude og kalde debatten for decideret 'pinlig'. Og hos MSNBC lød dommen sågar, at man håbede, resten af verden ikke fulgte med i debatten, da det ville skade USA's ry.

Og nu tager Commission on Presidential Debates konsekvensen.

I det kommende to debatter mellem Demokraternes Joe Biden og Republikanernes Donald Trump vil der blive strammet op på formen, så en farce, som den der udspillede sig natten til onsdag, ikke kan gentage sig.

Det skriver Reuters, AP og NBC News.

Mere specifik går beslutningen på, at der skal mere styr på formen i debatterne.

Et godt billede på nattens debat. Moderator Chris Wallace forsøger at skabe ro. Foto: POOL Vis mere Et godt billede på nattens debat. Moderator Chris Wallace forsøger at skabe ro. Foto: POOL

'Debatten i går aftes har gjort det klart, at der er behov for mere struktur i formatet på de resterende debatter, så vi kan sikre en mere civil diskussion om de udvalgte emner,' lyder det i en udtalelse fra kommissionen, der vil fremlægge nye 'værktøjer' for at få en mere ordentlig debat.

Efter nattens debat, som man kan læse om her, har Joe Biden også været ude og fordømme det, der fandt sted.

»Måske bør jeg ikke sige det her, men præsidenten af USA optrådte på en dårlig måde. Jeg mener, det var en national ydmygelse,« siger Biden.