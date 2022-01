To hunde var søndag endt i en rævehule dybt nede i den italienske jord i byen Lomazzo nær Como.

Det var umuligt for dem selv at komme op, så nogle af de mennesker, der havde opdaget hundene, tilkaldte brandvæsnet i byen.

De havde ikke redningsfolk nok, der var trænet til at håndtere dyr, så de måtte tilkalde deres kolleger fra Bergamo.

I flere timer stod redningsaktionen på, og de trænede redningsfolk gravede med deres bare hænder for ikke at gøre skade på hundene nede i hulen.

Foto: VIGILI DEL FUOCO Vis mere Foto: VIGILI DEL FUOCO

Man formoder, at de to hunde sad fast i hulen efter at have jagtet en ræv, oplyser det lokale brandvæsen ifølge Reuters.

Til sidst lykkedes det, og de to hunde kom op fra hulen.

I videoen kan du se en brandmand bære en af dem op i sine arme.

Han er helt rød i hovedet af anstrengelse, men heldigvis endte det hele godt.