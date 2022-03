»Så længe, vi lever, vil der altid være et 'men'.«

Der er nu gået præcis en måned, siden den russiske præsident, Vladimir Putin, indledte sin krig i nabolandet. I den forbindelse har den ukrainske førstedame sat nogle ord på, hvad der er sket – og hvad der sker.

Det gør hun i et længere opslag på sin Instagram-profil.

»For præcis en måned siden blev vi vækket af eksplosioner, som fortsætter med at komme. Vi vågnede til en anderledes virkelighed, hvor krigen var kommet til vores hjem,« skriver førstedamen, Olena Zelenska.

Arkivfoto af Olena Zelenska. Foto: Gints Ivuskans Vis mere Arkivfoto af Olena Zelenska. Foto: Gints Ivuskans

»Når det er krig, er tiden anderledes. Vi er blevet ti år ældre. Vi har lært at adskille de forskellige beskydninger ud fra deres lyd. Vi står ikke kun over for en russisk indtrængende – vi står over for krigsforbrydere, der med vilje dræber civile,« tilføjer hun.

Ifølge Olena Zelenska – der er gift med præsident Volodymyr Zelenskyj – har russerne indtil videre dræbt 121 børn.

»121 sår i vores hjerter, som aldrig vil hele,« skriver hun.

Derudover skriver hun, at flere hospitaler er blevet beskudt og nogle endda ødelagt, mens seks sundhedsansatte skal være blevet dræbt og 16 andre såret:

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Olena Zelenska (@olenazelenska_official)

»Men. Vores læger fortsætter med at redde folk, selv under sådanne forhold. Og i kældrene under hospitalerne er der blevet født flere børn,« skriver hun og forklarer, at mange skoler også er blevet enten beskadiget eller ødelagt:

»Men. Vores børn får deres undervisning i beskyttelsesrum, for de får brug for viden i det fredelige liv, der helt sikkert vil komme,« skriver førstedamen og tilføjer:

»Så længe, vi lever, vil der altid være et 'men'. Så længe, vi lever, vil vi kunne genopbygge det, der er blevet ødelagt, vi kan hele lidelserne, vi vil blive endnu bedre og stærkere. Så I må leve!«

I opslaget forklarer hun til sidst, at hun takker alle dem, der hjælper, støtter og kæmper for landet:

Arkivfoto af Volodymyr Zelenskyj og Olena Zelenska under præsidentvalgkampen i landet i 2019. Foto: Sergei Grits Vis mere Arkivfoto af Volodymyr Zelenskyj og Olena Zelenska under præsidentvalgkampen i landet i 2019. Foto: Sergei Grits

»Jeg ønsker at bukke for jer alle sammen. For det er jer, der redder Ukraine og redder verden. For det her er, når alt kommer til alt, en krig i Europa,« skriver hun og slutter:

»Eksplosionerne kan endnu høres udenfor vores vinduer. Men snart vil de blive sejrs-salutter i stedet.«