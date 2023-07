Bakhmut har tidligere været omdrejningspunkt for de mest voldsomme og blodige kampe i Ukraine.

Nu ser det ud til at være tilfældet igen.

Sådan lyder vurderingen i en ny update fra det britiske forsvarsministerium.

»Efter en pause i juni 2023 har Bakhmut i løbet af de sidste syv dage igen været stedet for nogle af de mest intense kampe langs fronten,« lyder det lørdag morgen.

Nærmest siden krigens udbrud i februar sidste år har området tidligere været kendt som 'kødhakkeren', fordi enormt mange soldater på både russisk og ukrainsk side har mistet livet i træfningerne.

Tidligt på sommeren lykkedes det dog de russiske styrker – ikke mindst anført af Wagner-gruppen – at erobre den efterhånden totalt smadrede by, der ofte betragtes som værende uden egentlig militærtaktisk betydning.

Nu ser det omvendt ud til, at ukrainsk militær igen er på fremmarch i området i den østlige del af Ukraine.

»Ukrainske styrker har opnået støt fremgang både nord og syd for den russisk-kontrollerede by,« lyder det fra det britiske forsvarsministerium:

Ukrainske styrker nær Bakhmut. Foto: Stringer/EPA/Ritzau Scanpix

»De russiske styrker, der forsvarer byen, kæmper højst sandsynligt med dårlig moral, at man består af blandede enheder og en begrænset evne til at finde og angribe ukrainsk artilleri.«

Også tænketanken Institute for the Study of War har noteret sig, at der sker noget ved Bakhmut.

Her lyder det, at de ukrainske styrker har gjort »betydelige fremskridt« ved byen Yahidne cirka to kilometer nord for Bakhmut. De skulle fremgå af helt nye satellitbilleder.

Samtidig skulle Ukraine også have generobret uspecificeret territorium, der tidligere blev tabt til russiske styrker, lyder det.

Det britiske forsvarsministerium regner ikke med, at de russiske styrker har tænkt sig at opgive Bakhmut, selvom de presses nu fra flere sider.

»Den russiske ledelse ser det helt sikkert som politisk uacceptabelt at overgive sig i Bakhmut, der har tung symbolsk betydning som en af de få russiske sejre i de seneste 12 måneder,« lyder det:

»Der er dog højst sandsynlig få reserver, der kan sættes ind i området.«