Store dele af landet har oplevet et historisk voldsomt uvejr det seneste døgn.

Men der er godt nyt. Det værste er overstået, og nu skifter det.

I Kolding, Aabenraa, Sønderborg og flere andre steder har der været vand i byernes gader. Massive oversvømmelser har ramt dele af landet.

Fortsat er der flere hjem uden strøm, mens det store oprydningsarbejde går i gang, når vandet har trukket sig tilbage.

Det går heldigvis hurtigt, lyder det fra den vagthavende hos DMI Martin Lindberg lørdag morgen.

»Det går den rigtige vej. Vinden tager af. Og vandstanden falder hurtigt nu,« siger den vagthavende til B.T.

»Vi skal bare få timer frem, så er vandstanden nede på én meter over normalen. Og allerede omkring klokken 11.00, forventer vi, at vandstanden i de berørte områder vil være under 100 cm,« siger Martin Lindberg.

Han påpeger dog, at det kan gå en smule langsommere i fjordene.

Sådan ser der ud i Faaborg på Fyn lørdag den 21. oktober 2023 efter uvejret. Foto: Tim K. Jensen/Ritzau Scanpix

Resten af dagen vil vandstanden falde i de sydlige og østlige egne, som for alvor har været berørt af forhøjet vandstand.

Og sidst på aftenen – ved 21-22-tiden – vurderer Martin Lindberg, at vandstanden vil være på normalt niveau de fleste steder.

»Det værste er overstået, absolut,« siger han.

Lørdag kan det enorme arbejde med at få genoprettet infrastruktur i de berørte områder så for alvor gå i gang.

Og det kan godt komme til at tage flere dage.

Det har nemlig været en usædvanlig hændelse, forklarer Martin Lindberg.

»Det har været en 100-års hændelse. Enkelte steder har vandstanden været 200 cm over normalt,« siger han.