Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Bølgerne går højt i kampen om at blive den nye konservative leder og premierminister i Storbritannien.

Og det var også noget, man fik at mærke under tv-debatten tirsdag aften mellem den tidligere finansminister Rishi Sunak og udenrigsminister Liz Truss, som er de sidste to kandidater, der står tilbage.

»Bogstavelig talt er det så dramatisk, at selv folk besvimer under debatten,« fortæller Jakob Illeborg, B.T.s internationale korrespondent.

Her henviser han til studieværten Kate McCann – der efter omstændighederne har det godt – men pludselig besvimede midt under debatten, hvorefter udsendelsen blev afbrudt og senere aflyst.

Du kan se klippet øverst i artiklen.

Mandag, hvor der også var debat, gik det ligeledes heftigt for sig.

»De er jo fra samme parti, men alligevel svinede de hinanden voldsomt til. Det er meget tydeligt, at der er ondt blod i partiet og meget usikkerhed om, hvor regeringspartiet skal dreje hen,« fortæller Illeborg.

Han understreger, at det er meget traditionelt for det konservative parti, at man ikke holder sig tilbage.

Foto: JACOB KING Vis mere Foto: JACOB KING

»Men efter tv-duellen mandag, var der mange seere, der var forarget og synes, de var gået for langt.«

Her havde Truss skudt skarpt efter den tidligere finansministers måde at håndtere landets økonomi på. Omvendt havde Sunak været patroniserende og belærende over for Truss.

Og da Truss under tv-duellen lovede briterne skattelettelser som følge af den høje inflation, så blev hendes politiske plan kaldt for »uansvarlig og for en eventyrpolitik, der er usaglig og vil smadre økonomien.«

»Og om ganske kort tid skal de to formentlig arbejde sammen i en regeringskonstalation i et kabinet. Og altså knivene flyver allerede gennem rummet, og vi er slet ikke i mål endnu,« fortæller Illeborg.

Det er en dramatisk dyst, der i sidste ende skal ende i, at alle konservative medlemmer – over 100.000 – får mulighed for at stemme på en af dem.

»Det er klart, at der et smertens punkt. Nu er det gået for vidt, og nu må tonen få et andet leje,« forklarer Jakob Illeborg.

»Det er svært, når du først har bevæget dig så langt ud på vippen, hvordan du kommer tilbage igen.«

Det kan derfor være svært at se en god afslutning på det hele.

»Det eneste de kan enes om lige nu er at vaske hænder ovenpå Boris Johnson. Men ikke så meget andet. Derfor er det svært at se partiet komme styrket ud, uanset hvad der sker,« understreger han.