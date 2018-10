Både glade og vrede Hollywood-stjerner er tyet til Twitter for at lufte deres reaktioner, efter at det amerikanske Senat sent lørdag udnævnte Brett Kavanaugh til USA's nye højsteretsdommer.

'Sikke en fygtelig dag for amerikansk historie', skrev den amerikanske komiker Kathy Griffin på Twitter, efter at et snævert flertal med 50 stemmer for og 48 stemmer mod var med til at give den konservative dommer Brett Kavanaugh den vigtige post som dommer i USA's højesteret.

Inden afstemningen er den 53-årige Kavanaugh blevet undersøgt af FBI, efter at professor i psykologi Christine Blasey Ford og fire andre kvinder stod frem og anklagede Kavanaugh for sex-overgreb.

Chrstine Blasey Ford fortalte under sit vidneudsagn i Kongressen, hvordan Kavanaugh forsøgte at voldtage hende til en fest i 1982.

Professor i klinisk psykologi Christine Blasey Ford aflægger ed, inden hun den 27. september vidner mod præsident Donald Trumps kandidat til pladsen som højsteretsdommer, Brett Kavanaugh. I vidneudsagnet fortæller hun, at Kavanagh overgreb sig på hende, da de gik på universitetet Yale i 1982. Foto: Jim Bourg/Reuters Vis mere Professor i klinisk psykologi Christine Blasey Ford aflægger ed, inden hun den 27. september vidner mod præsident Donald Trumps kandidat til pladsen som højsteretsdommer, Brett Kavanaugh. I vidneudsagnet fortæller hun, at Kavanagh overgreb sig på hende, da de gik på universitetet Yale i 1982. Foto: Jim Bourg/Reuters

Den nye højsteretsdommer afviste alle anklager i en mediebevåget retshøring, og flere af landets senatorer sagde inden afstemningen, at den nye FBI-rapport ikke havde nogle vigtige nye beviser som støtter professor Christine Blasey Fords vidneudsagn.

Særligt psykologiprofessorens mod til at stå frem og fortælle om overgrebet i forsøget på at stoppe Senatet i at vælge Kavanaugh som højsteretsdommer, roser flere på Twitter.

'Ægte amerikansk heltemod. Dr. Ford satte alting på spil for at fortælle sandheden om den priviligerede Kavanaugh-nar. Hævn hende i november,' skrev skuespilleren Jim Carrey på Twitter.

Og det med at folk skal hævne sig til november, er han ikke alene om at mene.

Real American heroism. Dr. Ford risked everything to tell the truth about this privileged Kavanaugh goon. Avenge her in November. https://t.co/NrLGWEXcRi pic.twitter.com/lSPtmVUH4I — Jim Carrey (@JimCarrey) 6. oktober 2018

Amerikanerne skal nemlig stemme ved midtvejsvalget den 6. november, og i den forbindelse opfordrer flere stjerner amerikanerne til at stemme, for at forhindre at republikanerne får mere magt.

Også skuespillerinderne Alyssa Milano og Reese Witherspoon nævner på Twitter, at valget i november er vigtigt.

'Jeg kan ikke vente til november', skriver Reese Witherspoon med en emoji af en bølge.

Alyssa Milano skriver også, at folk skal være bange og vrede lige nu, men at de i november kan tage magten tilbage.

In conclusion:



People should be fucking terrified and outraged. I sure as hell am.



We need to take back our power by taking back the Senate and the House in November. It is the only way out of this mess. — Alyssa Milano (@Alyssa_Milano) 6. oktober 2018

Cant wait for November ! — Reese Witherspoon (@RWitherspoon) 6. oktober 2018

Også tv-værten Ellen Degeneres og skuespiller og instruktør Lena Dunham har brugt Twitter til at give udtryk for deres frustration over valget af Kavanaugh til højsteret.

Men ikke alle kendte er imod Brett Kavanaugh, som var præsident Donald Trumps favorit til den ledige post som højesteretsdommer.

Skuespilleren James Woods skrev: 'Retfærdighed. Cavanaugh' på Twitter, og det tidligere medlem af pigegruppen The PussyCat Dolls, Kaya Jones udtrykte også sin begejstring for resultatet.

'Øl og mad fest hos Trump Hotel Las Vegas med min bedste veninde @vegasgungirl skål!' skrev Kaya Jones til en video med hashtags som #vinder og #Kavanaugh.

Beer and food party @TrumpLasVegas with my bestie @vegasgungirl cheers #maga #winning #kavanaugh