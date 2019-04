Nordirsk politi udtrykker nu bekymring over en ny type af terrorister efter drabet på journalisten Lyra McKee.

Udmeldingen kommer efter, at 29-årige Lyra McKee torsdag aften blev skudt og dræbt i forbindelse med voldelige optøjer i den nordirske by Derry.

»Vi ser en ny slags terrorist, der vokser sig gennem rækkerne, og det er en meget bekymrende situation,« lyder det fra politikommisær Jason Murphy til Sky News.

»Terrorister lurede i skyggerne,« fortæller han videre.

Konflikten i Nordirland I mange år har Nordirland været splittet i spørgsmålet om, hvorvidt det skal fortsætte med at være del af Storbritannien, eller om det skal forenes med resten af Irland.

Nationalisterne, som hovedsageligt er katolikker, ønsker et forenet Irland, mens protestanterne vil forblive i Storbritannien.

Der har været voldelige oprørsgrupper på begge sider af konflikten med Irish Republican Army, IRA, som den mest kendte blandt katolikkernes.

Konflikten har kostet over 3600 liv i løbet af tre årtier med terror, væbnede opgør mellem katolske og protestantiske grupper, nordirsk politi og britisk militær.

En fredsaftale indgået langfredag i 1998, gjorde i store træk en ende på 30 års vold mellem katolikkerne og protestanterne. Kilde: CNN, Reuters og Ritzau.

Politiet mener, at det var en vildfaren kugle, der dræbte Lyra McKee, og tidligere fredag frigav nordirsk politi en overvågningsvideo, der angiveligt viser den person, som tog livet af Lyra McKee.

På overvågningsvideoen ses en maskeret mand sidde på hug bag en bygning og affyre et våben, ligesom man kan se Lyra McKee stå i menneskemængden.

Ved hjælp af videoen samt en optagelse fra en mobiltelefon lykkedes det umiddelbart efter politiet at anholde to unge mænd mistænkt for drabet.

Nordirsk politi efterforsker drabet som en terrorhændelse.

Lyra McKee blev ifølge Ritzau et kendt navn i Nordirland i 2014, da hun skrev om, hvordan det var at vokse op som lesbisk i hovedstaden Belfast. For nylig havde hun indgået en aftale om at skrive to bøger.

Ifølge politiet kan hovedkræfterne bag urolighederne meget vel være gruppen The New IRA. Den har de seneste år været med til at få gamle uroligheder til at blusse op med fornyet kraft.

Gruppen består angiveligt af udbrydere fra IRA, Irish Republican Army, som formelt blev opløst for flere år siden.

Konflikten i Nordirland blev standset og forhandlet på plads i forbindelse med den såkaldte Langfredagsaftale fra 1998.