Det sendte chokbølger gennem luften, da den japanske premierminister fredag blev skudt og dræbt under en tale.

Hurtigt efter har den 41-årige mand Tetsua Yamagami tilstået, at han stod bag angrebet, og han blev straks tilbageholdt af politiet efter hændelsen.

Nu har gerningsmanden under en afhøring fortalt politiet i Nara i det vestlige Japan, at han oprindeligt forsøgte at lave en bombe.

Sådan rapporterer DPA ifølge NRK.

Politiet har søndag ransaget den 41-åriges hjem i Nara, hvor de har konfiskeret hjemmelavede våben og sprængstoffer, som angiveligt ligner det, som blev fundet på gerningsstedet, efter Shinzo Abe blev skudt.

Politiet har lørdag været ude og erkende, at sikkerheden var mangelfuld, da den nu tidligere premierminister blev dræbt.

»Vi kan ikke benægte, at der var problemer med sikkerhedsplanen, givet hvordan tingene endte,« lød det fra en berørt Tomoaki Onizuka, som er politichef i Nara.

Han nægter dog at komme ind på, hvor mange betjente, der var sat af til at passe på Shinzo Abe.

Gerningsmanden har siden sagt, at han skød Abe med et hjemmelavet skydevåben.

Han har ifølge politiet fortalt, at han var sur på en »specifik organisation«, som han troede, at Abe var del af.

Ifølge japanske medier er der tale om en religiøs gruppe, som ifølge Yamagami havde ruineret hans mor økonomisk.

Shinzo Abe blev skudt bagfra, da han fredag formiddag lokal tid holdt en tale i forbindelse med en valgkampagne forud for valget til det japanske overhus søndag. Han blev erklæret død på hospitalet knap seks timer senere.