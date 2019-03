Stemningen i Storbritannien er nu så ophedet, at parlamentsmedlemmerne frarådes at forlade debatter i Underhuset alene - af sikkerhedsmæssige årsager.

Det sker efter at blandt andre løsgængeren Anna Soubry har modtaget dødstrusler på grund af sin holdning til brexit-spørgsmålet.

'Jeg har aldrig oplevet så store spændinger i løbet af min tid i parlamentet, og jeg ved, at flere kolleger føler det på samme måde,' skriver viceformanden for det britiske Underhus, Lindsay Hoyle, i et brev til samtlige medlemmer af parlamentet.

I et brevet advares de folkevalgte parlamentarikere mod at forlade debatter til fods frem mod næste uges potentielt afgørende brexitafstemning, skriver BBC.

I stedet anbefales medlemmerne af parlamentet at rejse hjem i en taxi - og ikke alene på bagsædet.

Det drastiske skridt bliver taget i kølvandet på, at løsgængeren Anna Soubry - som går ind for, at Storbritannien trods nej'et i folkeafstemningen skal forblive i EU - har modtaget dødstrusler.

»Jeg kan ikke rejse hjem denne weekend. Jeg er ikke i sikkerhed,« sagde hun torsdag og omtalte dødstruslerne som 'meget, meget, alvorlige'.

Ifølge Lindsay Hoyle er politiet bevidst om, at der kan opstå spændinger - både foran parlamentet i hjertet af London og andre steder lokalt - i forbindelse med debatter om Storbritanniens skilsmisse fra EU - også kaldet brexit.

Disse demonstranter mener, at Storbritannien bør forlade EU uden en aftale. Det såkaldte 'no-deal brexit', som et stort flertal af parlamentarikerne helst vil undgå. Foto: Jens Nørgaard Larsen

Politiet er blevet informeret om, at det skal være garant for, at parlamentsmedlemmerne skal kunne afgive deres stemme frit og uden frygt ved afstemninger om brexit.

Det er endda blevet diskuteret, om alle parlamentets medlemmer burde opsamles af taxier for at minimere risikoen for, at der opstår situationer, der kan komme ud af kontrol.

Efter flere forgæves forsøg på at få en brexitaftale stemt igennem i parlamentet bad premierminister Theresa May EU om en udskydelse til den 30. juni.

Men så langt vil EU-landene ikke strække sig. I stedet er der enighed om to datoer:

EU27 responds to UK requests in a positive spirit and:

agrees to Art. 50 extension until 22 May if Withdrawal Agreement approved next week

if not agreed next week then extension until 12 April

approves ‘Strasbourg Agreement’

continues no-deal preparations — Donald Tusk (@eucopresident) 21. marts 2019

* Hvis det britiske underhus stemmer aftalen med EU igennem, skal Storbritannien forlade EU den 22. maj.

* Hvis aftalen nok engang falder i Underhuset, skal briterne forlade EU allerede 12. april.

Dog kan Storbritannien søge om at deltage i valget til Europa-Parlamentet, og en yderligere forlængelse kan i så fald komme på tale.

Uanset hvad det ender med, ser det ud til, at briterne går en yderst dramatisk uge i møde.