En argentinsk teenager mistede i sidste uge sit liv på ferieøen Mallorca, efter hun havde taget en pille under en koncert.

Nu advares turister mod at tage de gule piller, der har et dødningehoved påtrykt, da man mener, de kan indeholde rottegift.

Det skriver det britiske medie The Mirror.

Den argentinske teenager Milagros Alanis Moyano blev blot 19 år. Under en musikfestival i Palma på Mallorca - hvor hun havde boet det seneste halve års tid - skal hun have taget en ecstasy-pille.

Få dage senere mistede hun livet, efter hun var blevet indlagt.

Efterfølgende har hendes familie valgt at stå frem og fortælle, at pillen angiveligt også indeholdt rottegift.

På Facebook skal Milagros Alanis Moyanos far have delt et billede af den lille, gule pille:

'Jeg vil gerne vide, hvem der solgte min lille pige denne gift, så jeg kan sætte en kugle i hans hoved,' skriver han ifølge The Mirror.

Sådan skal pillen se ud. Vis mere Sådan skal pillen se ud.

Det er ikke den første hændelse med farlige piller på ferieøen.

Torsdag i sidste uge fandt en russisk pige på tre år tilfældigt en ecstasy-pille på jorden i en børnepark i Santa Eulalia.

Den lille pige valgte at spise pillen - hvilket førte til, at hun måtte kæmpe for sit liv på et hospital på øen, skriver The Mirror.

Pigen skulle ifølge det britiske medie have fået det bedre og ikke længere være i kritisk tilstand.