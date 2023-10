Efter mandagens dødelige skyderi i Bruxelles, som har kostet to personer livet, er der nu indkaldt til krisemøde.

Det skriver HLN.

»Alle partnere er blevet kaldt sammen,« bekræfter talsperson Laura Demullier.

»Alle er blevet bedt om at komme her så hurtigt som muligt for at diskutere, om der skal træffes foranstaltninger.«

Det drejer sig om medlemmer af det føderale politi, det lokale politi i Bruxelles, sikkerhedstjenesterne, indenrigsminister Annelies Verlinden og justitsminister Vincent Van Quickenborne.

Sagen er lige nu hos anklagemyndigheden i Bruxelles, men kan, alt efter hvordan det udvikler sig, ende på føderalt niveau.

De to, der meldes døde, skulle være svenskere. En tredje person skulle også være ramt.

