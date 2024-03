En nøgen kvinde, der tages bagfra af en mand.

Sådan beskriver norske medier udsmykning på en studenterbus, der har fået sindene i kog i landet.

Nu reagerer landets statsminister på udsmykning af den såkaldte russebus, der i dette tilfælde har fået øgenavnet 'pornobussen'.

Det skriver VG.

Statsministeren mener, at bussen er udtryk for en dårlig kultur blandt de såkaldte 'russere' - som man kalder norske gymnasieelever.

Motivet der har fået statsministeren til at reagere. Foto: Pubben 2024 Vis mere Motivet der har fået statsministeren til at reagere. Foto: Pubben 2024

»Som far og farfar reagerer jeg stærkt på det, for det er en understregning af en seksualisering af rustiden, som vi ikke ønsker,« siger statsminister Jonas Gahr Støre og fortsætter.

»Vi hører desværre om det fra elever, som er i en alder, hvor det kan være for meget belastende.«

Tidligere tirsdag kom det frem, at drengegruppen bag bussen var blevet politianmeldt for udsmykning, da anmelderen mente, at der var tale om ulovlig udbredelse af pornografisk materiale.

Men hvordan russebusser skal se ud, er ikke en diskussion statsministeren vil gå ind i.

»Det er ikke mit bord som statsminister at bestemme, hvordan en rubus skal se ud, og hvad der er indeni, og hvad der ikke er. Hvis det er i strid med loven, så er det noget politiet skal afklare,« fastslår han.

Gruppen bag russebussen har tidligere udtalt, at de er tilfredse med bussens udsmykning.