Der var spænding til det sidste tirsdag aften.

For man skulle helt om på den anden side af midnat, før man kunne konstatere, at der dannede sig et rødt flertal med de nordatlantiske stemmer.

Dermed kunne jublen bryde løs hos Socialdemokratiet.

»Danmarks statsminister, Mette Frederiksen, vandt et nervepirrende valg, som gav venstrefløjen ét sædes flertal,« skriver britiske The Guardian.

Syd for grænsen fulgte man også med i folketingsvalget.

Det tyske medie Bild lægger også vægt på, at der kom et rødt flertal i allersidste øjeblik.

»Efter at have talt alle de afgivne stemmer i landet, vippede billedet til venstre i sidste øjeblik: Den røde blok sprang til 87 mandater, mens den blå blok fik 72, 16 går til Moderaterne,« skriver Bild.

Hos svenske Expressen undrer man sig især over en episode fra valgaftenen.

Den episode tog sig ud hos Moderaterne, hvor Lars Løkke Rasmussen kort efter sin tale forsvandt fra den talstærke presse.

»Mens de sejrende partimedlemmer i salen råbte partilederens navn, trådte han ned fra talerstolen og sigtede mod festsalen. Men pludselig ændrede han kurs. Uden at svare på et eneste spørgsmål fra journalisterne på stedet flygtede han bag om stedets pølsevogn gennem døre, der hurtigt blev låst bag ham.«

Norske Dagbladet havde sendt sine journalister til Christiansborg for at følge med i valget.

De var til stede hos Socialdemokratiet, da det sidste valgresultat fra Rådmandsgade Skole på Nørrebro tikkede ind.

»Det danske valg var – ligesom det svenske – mere spændende, end meningsmålingerne havde forudset. Frederiksen er nu i en meget behagelig situation. Hun kan enten danne en regering, der har et parlamentarisk grundlag på venstrefløjen,« skriver Dagbladet og fortsætter.

»Alternativt kan hun forsøge at gøre, som hun lovede, nemlig at danne en regering, der hælder mod højre. I modsætning til de første prognoser, der tikkede ind på valgaftenen, er hun ikke afhængig af det.«