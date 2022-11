Lyt til artiklen

»Vi vil formodentlig aldrig finde ud af, hvem der gjorde det, for Rusland vil aldrig anerkende det, hvis pilen peger på dem. Hvis vi skal pege på Rusland, så bliver det en antagelse fra Vestens side.«

Sådan lyder det fra B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, efter Europa-Parlamentets hjemmeside blev udsat for et cyberangreb.

Det skete kort efter, at EU-Parlamentet havde stemt for at betegne Rusland som en statssponsor af terrorisme.

»Med alle de forbehold som man selvfølgelig skal tage, så virker det mistænkeligt, og der er al mulig grund til at tro, at Rusland har kapaciteten og ønsket om at gøre det,« siger Jakob Illeborg, B.T.s internationale korrespondent og tilføjer.

»Det vil være en meget symbolsk handling, der viser, at vi kan nå jer på mange måder, hvor de siger ‘hvis I kan nå os, så kan vi også nå jer’.«

Man har endnu ikke kunnet konkludere, om angrebet har en sammenhæng med Europa-Parlamentets afstemning.

Men Europa-Parlamentets formand Roberta Metsola skriver på Twitter, at en pro-russisk gruppe har påtaget sig ansvaret.

Jakob Illeborg peger på, at den russiske cyberkapacitet har været omdiskuteret i lang tid, men man reelt ikke ved, hvor stor Ruslands cyberkapacitet er, men hvis pilen peger på Rusland, så vil reaktionen være ganske klar.

»Jeg tror, man vil fordømme det, men man bliver også nødt til at se sig selv i spejlet. Allerede før var der en bevidsthed om, at man på mange områder ikke er ordentligt beskyttet, hvis der er nogle, som vil os det ondt,« siger Jakob Illeborg.

B.T. har tidligere forsøgt at tilgå Europa-Parlamentets hjemmeside, men det var ikke muligt. I skrivende stund ser det dog ud til, at siden er oppe igen.