For de 120 passagerer ombord på et fly fra Kina er det ikke magi, der er i luften.

I stedet er det corona, som de rejseglade kinesere har haft med som blind passager.

For mere end halvdelen af de rejsende på et ud af to fly fra Kina til Italien er testet positive for corona. Det skriver Sky News.

Da de to fly landede i Milano, testede henholdsvis 38 procent på det ene fly og 52 procent på det andet fly positive for virussen.

Det sker efter, at Kina har ophævet de benhårde coronarestriktioner i landet. Det gælder restriktioner om test og nedlukninger, som var nogle af de mest indgribende i verden.

Det betyder, at kineserne nu igen kan pakke kufferterne og rejse ud i verden.

Lempelsen har medført, at smitten i højere grad spreder sig. Det har fået flere lande – herunder USA, Indien, Japan, Taiwan og Italien – til at indføre indrejserestriktioner for besøgende fra Kina.

Herhjemme holder Statens Serum Institut (SSI) øje med, hvordan situationen udvikler sig.

»Det er til gengæld tvivlsomt, hvorvidt dette vil have nogen betydning for covid-19-situationen i Danmark aktuelt, siger Henrik Ullum, direktør i Statens Serum Institut, i en skriftlig kommentar til B.T.

Torsdag har EU's Udvalg for Sundhedssikkerhed indkaldt et krisemøde i Bruxelles for at få koordineret EU-landenes reaktioner på Kinas beslutning om at ophæve dets covid-19 restriktioner. Det skriver Reuters.