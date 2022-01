Kina tager ingen chancer i dagene op til vinter-OL i Beijing.

Værtslandet er blevet ramt af et meget lille coronaudbrud i Xiong'an-området 60 kilometer fra Beijing.

Ifølge Daily Mail er der registreret fem smittetilfælde i området, som har fået Kina til at indføre en streng lockdown for 1.2 millioner borgere i Xiong'an.

I området må man hverken komme ind eller gå ud af boligerne, meddeler de lokale myndigheder til AFP fredag.

Det er på trods af, at de mange beboere i området ikke fik nogen offentlig meddelelse om, at lockdownen ville træde i kraft, hvilket har været tilfældet med andre store lockdowns i Kina, hvor statslige medier har stået for at kommunikere om nedlukningerne til borgerne.

Nedlukningen kommer til at vare en uge og i stedet for at modtage en besked om den, stod myndighederne i området og oprettede vejspærringer og fortalte beboerne, at de skulle vende hjem og gå i karantæne.



Danmarks udenrigsminister, Jeppe Kofod (S), fortalte for to uger siden, at man fra dansk side er bekymret over menneskerettighedssituationen i Kina, og derfor bliver han væk.

Det betyder, Danmark og flere andre vestlige lande på politisk niveau har valgt at blive væk fra legene i Kina. Dog vil der være i alt 20 udenlandske gæster, der deltager i en banket med præsident Xi Jinping til åbningen af vinter-OL i Beijing.

Heriblandt deltager Ruslands præsident, Vladimir Putin, og flere politiske ledere fra Mellemøsten.