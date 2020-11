Da det i weekenden stod klart, at Joe Biden overtager præsidentembedet i USA, væltede det ind med reaktioner fra hele verden.

Men hvilke lande står som vindere efter Bidens sejr, og hvor går man en mere vanskelig fremtid i møde? Det spørgsmål har flere internationale medier forsøgt at give et svar på de seneste dage, og her spiller Danmark eksempelvis en stor rolle.

Taberne: Klar til konflikt og larmende tavshed

Midt i den udbredte jubel hos mange statsledere over valget af Joe Biden var der også visse steder i verden, hvor det mildest talt blev modtaget mere lunkent.

Xi Jinping havde mandag middag endnu ikke lykønsket Joe Biden. Foto: ZHANG LING / XINHUA

Lande som Kina, Rusland, Nordkorea og Brasilien havde mandag morgen endnu ikke forholdt sig officielt til udfaldet af præsidentvalget. Her var der i stedet larmende tavshed.

Fra Kinas perspektiv kan Biden dårligt blive en værre præsident end Donald Trump, som har tæsket løs på Kina de sidste fire år, hvor han både har ført handelskrig og givet Kina skylden for corona-pandemien ved konsekvent at kalde coronavirus for 'kinavirus'.

Alligevel er det ikke sådan, at der er udbredt begejstring over valget af Joe Biden i Beijing. Det er der flere årsager til, skriver Bloomberg.

Under valgkampen har Joe Biden revset Kinas fremfærd over for det muslimske mindretal i landet, Kinas fremfærd i Hongkong og kaldt Kinas præsident, Xi Jinping, 'en bølle'. Forventningen er derfor, at konflikten med USA vil fortsætte.

Vladimir Putin venter på udfaldet af Donalds Trumps sagsanlæg, før han siger tillykke til Joe Biden. Foto: Aleksey Nikolskyi

I Rusland har Vladimir Putin også været tavs.

Over for Politico udtaler en talsmand for Putin mandag, at der ikke kommer nogen lykønskning til Joe Biden, før 'valgresultatet er officielt' – en klar henvisning til, at Donald Trump fortsat fremturer med, at han mener, der er foregået valgsvindel. En sag, han nu vil rejse via en række sagsanlæg.

I Trump har Vladimir Putin haft en amerikansk præsident, han har kunnet tale med. Frygten er nu, at Rusland igen står over for en amerikansk præsident, der opfatter Rusland som en fjende.

Vladimir Putin forbereder sig derfor nu på en årrække, hvor forholdet til USA bliver som direkte modstander, skriver New York Times.

Recep Tayyip Erdogan. Foto: ADEM ALTAN

Heller ikke Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, har lykønsket Biden, men en talsmand for den tyrkiske regering har over EU Observer udtalt, at valget af Biden 'ikke ændrer noget for Tyrkiet'.

I både Polen og Slovenien lyder det også, at man vil afvente udfaldet af de sagsanlæg, Trump er på vej med, før man vil lykønske Joe Biden officielt.

I Iran, som Donald Trump har indført en række strenge sanktioner imod, er man heller ikke imponeret over valget af Biden.

I en udtalelse fra landets leder, ayatollah Ali Khamenei, lyder det blot, at valget i USA har vist, at USA er midt i en politisk og moralsk nedtur, skriver BBC.

Ayatollah Ali Khamenei. Foto: HO

Tavshed er der også i Nordkorea, hvor Donald Trump skrev historie ved to gange at mødes med landets leder, Kim Jung-un.

I Washington Post lyder det, at man i Nordkorea gør klar til at skyde testmissiler af og optrappe konflikten igen. Biden har både kaldt Kim Jong-un 'en bølle' under præsidentvalget og implicit sammenlignet ham med Hitler.

I nordkoreanske medier har man kvitteret for de udtalelser ved at kalde Joe Biden 'en skør hund', der skal bankes ihjel med en kæp. Så er fronterne ligesom trukket op.

Også i Europa sidder en af USA's traditionelt tætteste allierede – Storbritannien – og stirrer over på valget af Joe Biden med en vis nervøsitet.

Kim Jong-un og Donald Trump i 2018. Foto: SAUL LOEB

Storbritannien er måske et af de lande, der kan ende som en af de store tabere.

Mandag er de britiske medier plastret til i spekulationer om, hvad der mon nu skal ske med forholdet til USA de kommende år. Det sker eksempelvis i artikler hos The Sun, Daily Mail og BBC.

Sagen er nemlig den, at den britiske premierminister, Boris Johnson, havde et godt forhold til Donald Trump, der også bakkede op om Boris Johnsons store projekt: Brexit.

Joe Biden har derimod talt direkte imod Brexit og sågar kaldt Johnson 'en mini-Trump'.

Boris Johnson havde et godt forhold til Donald Trump. Foto: POOL

Frygten i Storbritannien er nu, at det bliver sværere at få en handelsaftale med USA, og at den nye regering vil være negativt indstillet over for Storbritanniens kurs.

Boris Johnson har dog lykønsket Joe Biden med sejren og erklæret, at han ser frem til at samarbejde med nye præsident.

Vindere: Mette Frederiksen og den vestlige verden

Vi kommer ikke ind på alle dem, der jubler her, men hvis vi starter med Danmark, så stod det ret hurtigt klart i weekenden, at de danske partiledere generelt er tilfredse med valget af Joe Biden.

Mette Frederiksen nævnes som en af de store vindere i forbindelse med, at Donald Trump nu er færdig som amerikansk præsident. Foto: Liselotte Sabroe

Flere partiledere insinuerede da også, at de er mindst lige så glade for at slippe af med Donald Trump.

Måske i særdeleshed statsminister Mette Frederiksen.

Hun bliver i hvert fald af mediet Politico udpeget som en af de tre ledere i hele EU, som er allermest glad for at se Donald Trump ryge ud.

Mediet påpeger, at relationen mellem Trump og Mette Frederiksen kom under pres sidste år, da Danmarks statsminister kaldte det 'absurd', at Trump ville købe Grønland.

En udtalelse, Donald Trump reagerede vredt på, og som fik ham til at aflyse et statsbesøg i Danmark.

»Frederiksen fik nedtonet situationen ved at ringe til Trump, som efterfølgende roste hende for at være 'rigtig sød' over for ham. Men at have en præsident, som ikke ønsker at købe en del af dit territorium, vil helt klart gøre livet lettere for den danske statsminister,« skriver Politico.

Helt overordnet er de fleste medier enige om, at der er glæde over Bidens sejr i EU og blandt Nato-landene.

BBC skriver, at EU 'drog et kollektivt lettelsens suk', da det stod klart, at Donald Trump har tabt valget.

Joe Biden har rig erfaring med at samarbejde med EU efter fire år som vicepræsident for Barack Obama. Foto: Emmanuel DUNAND

Blandt de fleste EU-lande glæder man sig generelt over at få en præsident i Joe Biden, som højst sandsynligt vil opføre sig mere forudsigeligt, har en mere rolig og pragmatisk stil, og som er fortaler for internationalt samarbejde, lyder det.

En holdning og fremgangsmåde, EU ikke altid blev mødt med af Trump.

Hos Politico udpeger man Tysklands kansler, Angela Merkel, og Frankrigs Emmanuel Macron som statsledere, som i særdeleshed vil være glade for at slippe for Trumps uforudsigelighed.

Håbet – og forventningen – er eksempelvis, at Joe Biden vil være langt mere positiv i sin indstilling til Nato-samarbejdet, at han vil genindmelde USA i Paris-aftalen, genindmelde USA i aftalen med Iran og melde USA ind i WHO påny.