Valgsvindel var et stort tema i det netop overstået amerikanske valg, og det kan nu ende med at få store konsekvenser.

For Smartmatic-koncernen, der leverer valgsystemer til en lang række lande, har torsdag anlagt en såkaldt ærekrænkelsessag på knap 17 milliarder kroner mod Rupert Murdochs Fox Corporation.

Det skriver New York Times.

Foruden selve Fox Corporattion, har Smartmatic også rettet deres skyts mod tre af mediets populære værter Lou Dobbs, Maria Bartiromo og Jeanine Pirro samt Trump-repræsentanterne Rudolph W. Giuliani og Sidney Powell.

I den 276 sider lange klage fra Smartmatic fremgår det ifølge New York Times, at de to sidstnævnte »skabte en historie om Smartmatic«, og at »Fox sluttede sig til sammensværgelsen for at ærekrænke og nedsætte Smartmatic og dets valgteknologi og software.«

Smartmatic stod for levere valgsystemer til et enkelt af amterne i USA, men alligevel mener de altså, at omtalen og påstandene om valgsvindel på de forskellige Fox-kanaler skal koste knap 17 milliarder danske kroner.

Den nu tidligere præsident Donald Trump har også undervejs og efter valget hævdet, at der foregik valgsvindel, og det altså var baggrunden for, at han tabte valget til Joe Biden.

Men trods sine påstande, så er han endnu ikke kunne fremlægge beviser for sin påstand.

6. januar var tusindvis af hans tilhængere kommet til Washington for – på Trumps opfordring – at demonstrere. Det var samme dag, som kongressen formelt skulle godkende Joe Bidens sejr ved præsidentvalget.

Trump holdt en tale, hvor han opfordrede sine tilhængere til at »kæmpe« for valgsejren. Efterfølgende stormede de Kongressen. Fem mennesker blev dræbt, heriblandt en politimand.

Demokraterne holder Trump ansvarlig for at have opildnet til oprøret med sine utallige påstande om, at valgsejren var blevet »stjålet« fra ham, og med den tale han holdt for sine tilhængere umiddelbart inden.