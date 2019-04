Efter beskyldninger om 'uønsket berøring' og 'upassende kys' lægger Joe Biden lægger sig nu fladt ned og lover, at han fremover vil være 'mere respektfuld' i sin opførsel.

Det gør han i et Twitter-opslag, hvor han taler ud om beskyldningerne, der den seneste uges tid har ramt overskrifterne verden over, fordi flere kvinder er stået frem og har fortalt, hvordan den tidligere senator og vicepræsident har overskredet deres grænser.

I den to-minutter-lange video påpeger den mulige præsidentkandidat til valget i 2020, at den upassende fysiske kontakt i form af alt fra håndtryk til skuldermassage har været et forsøg på at etablere tillid.

»Gennem årene har jeg oplevet hundredvis af mennesker komme op til mig og række ud efter tryghed og trøst. Noget, der kunne hjælpe dem gennem den tragedie, de gik i gennem. Det er blot, den jeg er. Jeg har aldrig set politik som noget koldt,« siger den amerikanske politiker blandt andet i videoen, som du kan se i bunden af artiklen.

76-årige Joe Biden erkender dog, at han vil ændre sin opførsel i fremtiden, da de sociale normer for, hvad der er acceptabel opførsel, har ændret sig.

»Jeg vil dog altid mene, at politik - og livet i det hele taget - handler om at skabe kontakt. Kontakt med mennesker. Det ændrer sig ikke, men jeg vil udvise mere omtanke og være mere respektfuld over for folks privatsfære,« siger han.

En af kvinderne, der har anklaget den forhenværendes vicepræsident for upassende opførsel, er partifællen Lucy Flores, som har påstået, at Joe Biden under et vælgermøde i 2014 først havde lagt hænderne på hendes hoved og derefter havde kysset hende i håret.

'Jeg mærkede to hænder på mine skuldre,' forklarede hun og tilføjede, at Biden ’herefter gav hende et stort langsomt kys på baghovedet’.

Flere amerikanske medier har i den seneste uge benyttet sig af dette billede i dækningen af beskyldningerne mod Joe Biden. Her ses den tidligere vicepræsident med hænderne på skuldrene af Stephanie Carter, som dog for nyligt var ude og forsvare Joe Biden. Foto: SAUL LOEB Vis mere Flere amerikanske medier har i den seneste uge benyttet sig af dette billede i dækningen af beskyldningerne mod Joe Biden. Her ses den tidligere vicepræsident med hænderne på skuldrene af Stephanie Carter, som dog for nyligt var ude og forsvare Joe Biden. Foto: SAUL LOEB

En anden kvinde ved navn Amy Lapos har fortalt, at Joe Biden gik alt for tæt på hende i forbindelse med en fundraising i 2009.

»Det var ikke seksuelt, men han tog fat i mit hoved. Han lagde sin hånd rundt om min nakke og trak mig ind til sig for at gnide sin næse mod min,« sagde Amy Lappos.

Yderligere to kvinder har fortalte om lignende episoder, men Joe Biden har flere gange nægtet, at han er gået over grænsen.

Flere amerikanske medier - blandt andet New York Times - lægger da også vægt på, at på trods af at Joe Biden beklager, at kvinderne har følt sig utilpasse, så giver han på intet tidspunkt en direkte undskyldning i videoen, der er filmet i hans hjem i delstaten Virginia.

New York Times påpeger desuden, at det var et taktisk godt valg af Joe Biden at snakke ud i en hjemmelavet video frem for i et tv-interview, da han dermed mindskede risikoen for at snakke over sig eller sige noget forkert.

Beskyldningerne mod Joe Biden kommer på et yderst ubelejligt tidspunkt for den 76-årige toppolitiker, der overvejer at stille op til det amerikanske præsidentvalg i 2020.