»Det er ikke nogen god historie for Trump. Det er klart. Han ville da absolut hellere være foruden. Men jeg tror ikke, vi skal regne med, at det flytter noget.«

Tirsdag bragte den amerikanske avis New York Times en artikel om, at den amerikanske præsident Donald Trump og hans søskende hjalp deres forældre med at skjule millioner af dollars for skattemyndighederne.

Men selv hvis det er rigtigt, er det ikke noget, der kommer til at få konsekvenser for ham, da hans trofaste støtter og vælgere formentlig ikke vil tro på artiklen. Det vurderer redaktør på kongressen.com Anders Agner.

»De tror formentlig ikke på det, der står. Simpelthen fordi, det er New York Times, der har skrevet det,« forklarer han.

Trump til et vælgermøde den 2. oktober. Foto: MANDEL NGAN Vis mere Trump til et vælgermøde den 2. oktober. Foto: MANDEL NGAN

Årsagen er ifølge ham, at Donald Trump 'for længst har dæmoniseret New York Times'. Dermed er der to grupper, der vil have hver deres opfattelse, når de læser historien.

»Alle dem, der ikke bryder sig om Trump, vil være forargede over det, de læser. De vil blive bekræftet i den holdning, de havde i forvejen om, at de ikke kan lide ham, at han ikke er særlig dygtig, og at der er en masse ting, han skjuler,« fortæller Anders Agner og fortsætter:

»På den anden side er der så basen. Dem, der støttede Trump og stemte på ham og var med til at gøre ham til præsident. For dem vil det her ikke ændre noget. De vil synes, det er 'fake news'. De vil synes, det er en heksejagt. De vil synes, at Trump endnu engang udsættes for urimelige angreb fra en pro-demokratisk presse. Så med så mange andre historier om Trump vil det her blot bekræfte fronterne. Men det vil ikke flytte noget.«

Ifølge New York Times' artikel overtog Donald Trump en langt større formue fra sin far og mor, end han tidligere har oplyst. En advokat for Donald Trump har afvist oplysningerne.

ARKIVFOTO af et billede af Donald Trumps far, Fred Trump, i Det Ovale Værelse i Det Hvide Hus. Foto: SAUL LOEB Vis mere ARKIVFOTO af et billede af Donald Trumps far, Fred Trump, i Det Ovale Værelse i Det Hvide Hus. Foto: SAUL LOEB

»Præsident Trump havde så godt som intet med disse ting at gøre. Sagerne blev håndteret af andre medlemmer af Trump-familien, som ikke selv var eksperter og derfor fuldt ud satte deres lid til de tidligere nævnte (i avisen, red.) autoriserede fagfolk for at sikre fuld overholdelse af loven,« siger advokat Charles Harder.

Det er langt fra første gang, at amerikanske medier har interesseret sig for Trumps økonomiske situation.

Og selvom New York Times' artikel ifølge Anders Agner næppe kommer til at rykke noget, så er det også langt fra sidste gang, vi kommer til at høre historier om Trumps økonomi.

Næste gang kan det blive værre for Trump.

ARKIVFOTO af Robert Mueller. Foto: Yuri Gripas Vis mere ARKIVFOTO af Robert Mueller. Foto: Yuri Gripas

»Robert Mueller (tidligere FBI-chef, red.) er lige nu i fuld gang med at undersøge, hvad der er op og ned omkring Trump og de russiske forbindelser. Og som en del af den undersøgelse, har han mulighed for at række langt længere tilbage i tiden end til selve præsidentvalgkampen - deriblandt også de økonomiske forhold i Trump-lejren,« forklarer han.

For ikke længe siden kom det også frem, at Trumps finanschef gennem flere årtier - Allen Weisselberg - nu samarbejder med Robert Mueller.

»Og det er klart, at det ikke er godt nyt for Trump. Det er faktisk rigtig dårligt nyt for Trump for at sige det mildt,« forklarer Anders Agner og tilføjer:

»Derfor kan man sige, at dagens historie ikke er noget, der flytter noget i forhold til vælgerne. Men det bliver ikke sidste gang, vi kommer til at høre om Trumps økonomi, og hvordan Trump har drevet sine virksomheder gennem årene.«