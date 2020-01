Norge blev ramt af sorg, da det kom frem 1. juledag, at forfatteren, kunstneren og den tidligere prinsessegemal Ari Behn havde taget sit eget liv.

Historien har fået kæmpe fokus, og det smitter af på bogsalget.

Det viser sig nemlig, at de bøger, som Ari Behn har skrevet, sælger helt fremragende, efter han begik selvmord. Det skriver det norske medie Dagbladet.

Salget af Ari Behns bæger i uge 52 sidste år var dobbelt så stort, som det samlede salg i hele 2019.

Det er specielt bøgerne 'Trist som faen' og 'Inferno', som virkelig er blevet solgt mange gange fortæller Elin Øy, der arbejder i boghandlerforeningen, til Dagbladet.

Også på ebok.no tog det blot to dage efter Ari Behns død, før 'Trist som faen' lå nummer et på deres bestsellerliste.

Ari Behn blev gift med den norske prinsesse Märtha Louise i 2002. I 2016 blev de skilt.

Ari Behn blev bisat den 3. januar i Norge. Foto: Heiko Junge Vis mere Ari Behn blev bisat den 3. januar i Norge. Foto: Heiko Junge

Men alligevel var det et kongehus, som var meget påvirkede af dødsfaldet, og familien havde stadig et meget nært forhold til Ari Behn, der er far til tre piger sammen med Märtha Louise.

I sin nytårstale talte Kong Harald direkte om Ari Behns selvmord, og han fik meget ros for sine ord.

Selvom Ari Behn ikke er i live længere, så er der en chance for, at der kommer flere bøger fra hans hånd. Han var nemlig i gang med at skrive børnebøger sammen med Maud Angelica Behn, der er hans ældste datter.

Det er dog ikke blevet offentliggjort, hvor langt de nåede med bøgerne før hans død, og forlaget Juritzen, som aftalen om børnebøgerne var med, ønsker ikke at sige, om der kommer nogle bøger.

Ari Behn blev bisat den 3. januar.

Han blev 47 år gammel.

Går du med svære tanker? Så hjælper det at tale med nogen. Herhjemme findes der flere gratis rådgivningsmuligheder. Eksempelvis foreningen SIND.

Ring 70 23 27 50 og få hjælp. Åbningstiden er klokken 11-22 mandag til fredag og klokken 17-22 om søndagen.